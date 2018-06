Mercato integratori, il comparto cresce del 5,9%

Nel 2017 il settore è valso circa tre miliardi di euro per quanto riguarda i canali farmacia e Gdo. Queste ultime hanno avuto un valore di mercato del 91,2% e 8,8%

Il mercato degli integratori cresce in Italia. Il settore ha segnato un +5,9% nel 2017 generando un valore di circa tre miliardi di euro in farmacia e Gdo. Queste ultime hanno avuto un valore di mercato del 91,2% e 8,8%.

Aumentano le richieste

Secondo i dati emersi dalla convention di Federsalus del 21 giugno 2018 i consumatori italiani sono circa 32 milioni, oltre il 65% della popolazione totale. “L’Associazione ha intrapreso un percorso di qualità che ha coinvolto l’industria, i medici e i farmacisti. Questo percorso deve ora passare alla fase operativa di dimostrazione scientifica”, spiega Andrea Costa, presidente FederSalus.

Evitare il fai da te

Ma c’è un’avvertenza che Andrea Mandelli, presidente di Fofi (federazione ordine farmacisti italiani) ha voluto mettere sul tavolo. “Evitare la pericolosa deriva del fai da te”, ha precisato. Secondo Mandelli serve un’alleanza tra istituzioni, associazioni delle aziende, medici e farmacisti. Federsalus spinge proprio verso un’alleanza strutturale tra tutti i soggetti attivi nel settore. L’interesse c’è, il mercato è cresciuto e va regolamentato.

Le vendite

Sempre lo scorso anno le vendite sono aumentate del 7,3% rispetto all’anno precedente. Ancora un balzo in avanti per un comparto che genera occupazione e scommette sugli investimenti. È il quadro emerso dall’indagine “La filiera italiana dell’integratore alimentare” realizzata per il terzo anno consecutivo dal Centro studi Federsalus. L’indagine stima un fatturato complessivo per il comparto pari a quasi 2,4 miliardi di euro e un numero di addetti che sfiora quota 20mila. Le esportazioni, inoltre, giocano un ruolo sempre più importante per la filiera. L’indagine conferma il trend positivo delle attività estere: il 74,6% delle aziende associate dichiara di aver aumentato le esportazioni. Complessivamente, la quota generata dalle attività verso i mercati esteri sul totale fatturato industriale delle aziende associate vale circa il 21%. Per un valore di circa 250 milioni di euro. I mercati più ambiti, oltre a quello dell’area Euro, sono quelli di Russia, Cina e Nord America.