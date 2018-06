Nuovo impiego per gli antiacidi per la cura del tumore del fegato

Gli inibitori della pompa protonica potrebbero diventare una nuova e promettente strategia di cura del carcinoma epatico. A dimostrarlo uno studio pubblicato su Oncoimmunology, realizzato tra gli altri dall’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano

Ancora un caso di riposizionamento di farmaci di vecchia data in ambito oncologico. Stavolta è il turno degli antiacidi per la cura del tumore del fegato. La nuova strategia di trattamento per l’epatocarcinoma sembra in grado di bloccare la malattia per via diretta attraverso l’attivazione delle risposte immunitarie. A dimostrarlo uno studio pubblicato su Oncoimmunology, realizzato tra gli altri dall’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano.

L’importanza del microambiente

“Per bloccare un tumore in modo efficace dobbiamo non solo colpire la cellula maligna ma anche rendere il microambiente tumorale il più ostile possibile alla sua crescita” spiega Vincenzo Mazzaferro, Direttore della S.C. Chirurgia generale indirizzo oncologico 1 (Epato-gastro-pancreatico e Trapianto di Fegato). “Ciò significa eliminare le condizioni che aiutano la sopravvivenza della cellula cancerosa al tempo stesso potenziando le difese immunitarie contro il tumore”.

Le “pompe” tumorali

I ricercatori hanno quindi studiato il microambiente del carcinoma epatico alla ricerca di bersaglio terapeutico che consentisse di ottenere effetti sia sul tumore sia sul sistema immunitario. Questa malattia è infatti caratterizzata da un’alterata vascolarizzazione e un ridotto flusso di ossigeno (ipossia), che causa un ambiente a pH acido, ricco di ioni positivi. Per sopravvivere il tumore esprime sulla sua superficie delle speciali “pompe”. Queste consentono alla cellula cancerosa di espellere gli ioni e mantenere al proprio interno condizioni biochimiche compatibili con la vita.

Le cellule mieloidi immunosoppressorie

“Abbiamo verificato che questi ‘regolatori del pH’ sono espressi non solo dalle cellule tumorali, ma anche da cellule immunosoppressorie che rappresentano dei potenti ‘alleati’ del tumore” continua Mazzaferro. “Lo abbiamo fatto mediante lo studio sistematico delle lesioni di tumore epatico ottenute dai pazienti operati presso il nostro centro. Le cellule immunosoppressorie sono elementi immunitari di tipo mieloide normalmente adibiti ai processi di guarigione delle ferite e potentemente coinvolti nel microambiente tumorale”.

Un alleato per i tumori

Le cellule mieloidi immunosoppressorie – studiate da anni nell’Istituto dei Tumori, che ha contribuito a scoprirle nei pazienti con tumore – aiutano involontariamente la crescita del tumore. Perché spengono le difese immunitarie antitumore, e aiutano la formazione di nuovi vasi e la produzione di sostanze che favoriscono la metastatizzazione. Mazzaferro racconta ancora che mediante studi in vitro e su modelli di espianti tumorali hanno potuto verificare l’ipotesi dello studio. Cioè “come l’uso di farmaci che bloccano la funzione dei regolatori del pH – tra cui alcuni dei comuni antiacidi utilizzati nella cura della gastrite – porti a morte le cellule tumorali. Perché spengono simultaneamente la funzione delle cellule mieloidi immunosoppressorie e favoriscono lo sviluppo delle difese immunitarie antitumore”.

Verso terapia combinate

Nonostante si tratti di farmaci già in uso e conosciuti da tempo, aprono a una nuova e promettente strategia terapeutica nei pazienti con epatocarcinoma. Gli inibitori della regolazione del pH grazie alle loro caratteristiche possono infatti interferire simultaneamente con le vie metaboliche dei tumori e con le popolazioni di cellule immunosoppressive associate. La scoperta sottolinea anche il ruolo chiave delle cellule mieloidi nella resistenza primaria e acquisita. L’identificazione di farmaci meno aggressivi potrà fornire un beneficio terapeutico in terapie di combinazione.