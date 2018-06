Epilessie, due esperti italiani fanno il punto su Nature

Marco de Curtis dell’Istituto Neurologico Carlo Besta e Annamaria Vezzani dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri sono stati chiamati da Nature Reviews Disease Primer per fare il punto sull’epilessia e le cure

Due scienziati italiani sono stati interpellati da Nature Reviews Disease Primer per fare il punto sull’epilessia. Anzi sulle epilessie e le cure. Si tratta di Marco de Curtis, Direttore della Unità di Epilettologia Clinica e Sperimentale, Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta; e Annamaria Vezzani, Direttore del Laboratorio di Neurologia Sperimentale presso il Dipartimento di Neuroscienze dell’IRCCS Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri. Entrambi tra i massimi esperti internazionali dei meccanismi neurobiologici e pre-clinici delle epilessie, integrati alle conoscenze cliniche e diagnostiche.

Le epilessie

“È più corretto parlare di epilessie al plurale anziché di epilessia” precisa de Curtis. “Ed è cruciale riuscire a capire quale malattia è causa del tipo di epilessia per impostare il trattamento più corretto ed efficace. Per farlo sono stati sviluppati percorsi diagnostici ben definiti che utilizzano i dati clinici del paziente ed i risultati di esami strumentali”.

Una malattia diffusa

Ogni anno, ogni 150 persone viene diagnosticato un nuovo caso di epilessia. Si tratta di una delle malattie neurologiche croniche più comuni, che affligge circa 65 milioni di persone al mondo. La prevalenza così alta è giustificata dal fatto che le crisi epilettiche possono manifestarsi in molte e diverse malattie acquisite, infettive, genetiche e tumorali.

I “non responder”

I trattamenti sono discussi e condivisi durante riunioni delle società scientifiche epilettologiche nazionali ed internazionali che sono molto attive e ben coordinate tra loro. Oggi il 70% dei pazienti con epilessia può essere curato con i farmaci e con la chirurgia, e può guarire, come spiega Anna Maria Vezzani. “Purtroppo però un terzo di loro non risponde ai trattamenti disponibili. La presenza delle crisi epilettiche e dei disturbi associati (le cosiddette co-morbidità) influenzano in modo negativo la qualità di vita lavorativa, sociale e relazionale di questi pazienti”.

L’intervento chirurgico

“Un terzo dei pazienti farmacoresistenti (50.000 in Italia) potrebbe essere trattato con la rimozione chirurgica della zona epilettogena” conclude de Curtis. “Attualmente vengono operati in Italia per chirurgia dell’epilessia circa 300 pazienti all’anno, in media dopo 20-25 anni di malattia. Se correttamente identificati ed indirizzati potrebbero essere guariti molto prima di quando avviene oggi. Il che determinerebbe un notevole ed ovvio vantaggio per i pazienti ed i loro familiari. Ma anche per i costi sanitari che la gestione di un paziente cronicamente epilettico comportano.”

Un problema (anche) di costi

I costi diretti (sanitari) ed indiretti di gestione della loro malattia rappresentano un terzo del carico sociale e sanitario delle malattie neurologiche. I primi ammontano a circa 5 mila euro l’anno per paziente, suddivisi in 50% per il costo dei farmaci antiepilettici e il 30% per i costi di ricovero. Si ritiene che il costo sanitario per curare l’epilessia in Europa sia di 15,5 miliardi di euro. I costi indiretti invece (assenze da lavoro, sottooccupazione, utilizzo di servizi sociali, ecc.) sono tre volte superiori. Tre anni dopo la chirurgia dell’epilessia i costi sanitari e sociali dei pazienti sono ridotti ad un quarto e sono azzerati dopo 6-7 anni.