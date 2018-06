La Commissione europea approva farmaco di Gilead contro l’HIV-1

Si tratta di un'associazione tra bictegravir, emtricitabina, tenofovir alafenamide (BIC/FTC/TAF). La somministrazione è orale mono-giornaliera. La Food and Drug Administration aveva già dato il via libera lo scorso 7 febbraio

Nuovo farmaco Gilead contro l’HIV-1 autorizzato oggi dalla Commissione europea all’immissione in commercio. Si tratta di un’associazione costituita da bictegravir, emtricitabina, tenofovir alafenamide (BIC/FTC/TAF) formulata in compresse. Il trattamento prevede la somministrazione una volta al giorno. Il farmaco era stato già approvato dalla Food and Drug Administration il 7 febbraio 2018.

Le indicazioni

In Europa, BIC/FTC/TAF è indicato come regime completo per il trattamento della patologia negli adulti, senza evidenza – presente o passata – di resistenza virale alla classe delle integrasi, a emtricitabina o a tenofovir. Nessun aggiustamento del dosaggio di BIC/FTC/TAF è necessario nei pazienti con clearance della creatinina (CrCL) stimata maggiore di o uguale a 30 ml al minuto. BIC/FTC/TAF ha una posologia pratica e conveniente. Non richiede test per HLA-B 5701 e non ha requisiti di assunzione di cibo, né alcuna restrizione relativa alla carica virale al basale o alla conta dei CD4.

Gli endpoint

Spiega Adriano Lazzarin, dirigente della Divisione di Malattie infettive all’Irccs San Raffaele di Milano: “Gli studi clinici con BIC/FTC/TAF hanno dimostrato dopo 48 settimane di trattamento una notevole efficacia ed elevata tollerabilità. L’elevata barriera genetica di questa triplice terapia ha fatto sì che nel corso del trial non emergesse alcune ceppo di virus resistente. Potenza, alta barriera genetica, buona tollerabilità a medio e lungo termine e posologia (STR) caratteristiche della combinazione BIC/FTC/TAF sono presupposti fondamentali per facilitare l’inizio della terapia antiretrovirale ed alleggerirne il monitoraggio. La semplificazione della cura è indispensabile per garantire a lungo termine la salute del paziente trattato e migliorarne la qualità di vita”.

La decisione odierna si basa sui dati provenienti da quattro studi di fase III, tuttora in corso. Gli studi 1489 e 1490, condotti su adulti con HIV-1 naïve al trattamento, e gli studi 1844 e 1878, condotti su pazienti adulti con soppressione virologica. Gli studi clinici sono costituiti da una popolazione di 2415 persone. L’associazione di farmaci ha raggiunto il suo endpoint primario a 48 settimane in tutti e quattro gli studi.