Mario Negri, Silvio Garattini lascia la direzione

Da luglio 2018 Silvio Garattini non sarà più alla guida del centro di ricerche. Per lui pronta la poltrona di presidente. Al suo posto andrà il nefrologo Giuseppe Remuzzi che guida la sede di Bergamo dell'ente

Da luglio 2018 Silvio Garattini non sarà più alla guida della direzione scientifica dell’Istituto Mario Negri di Milano. Ma non sarà un addio, ma solo un cambio di poltrona. Infatti a lui andrà la presidenza della Fondazione e al suo posto subentrerà il nefrologo Giuseppe Remuzzi che guida la sede di Bergamo dell’ente. Garattini lascia dopo più di cinquant’anni la guida di quello che è stato il suo istituto, dopo che il testamento di Mario Negri gli ha consegnato la poltrona della direzione del futuro centro di ricerca. AboutPharma, nel numero di luglio/agosto, proporrà una lunga intervista per raccontare mezzo secolo di ricerche e scoperte. Senza dimenticare le sfide che Remuzzi prenderà in consegnerà dal suo predecessore a partire dalle linee guida che lo stesso Garattini ha delineato nel suo discorso il 29 maggio 2018.

Le prospettive del Mario Negri

Il 29 maggio si è tenuto un “Club delle 2” speciale (momenti di incontro tra i ricercatori dell’istituto) in cui è avvenuto il passaggio di consegne tra Garattini e Remuzzi. Il fondatore del Mario Negri ha tenuto a precisare le linee guida che hanno contraddistinto il suo magistero, ma che dovranno servire anche negli anni a venire. Sei concetti, molto semplici, ma esaustivi. Indipendenza, condivisione, ricerca, giovani, pubblico, passione.

Indipendenza

Essere liberi di sperimentare è il primo cardine della logica di Garattini. “La prima cosa è non essere sudditi del profitto e invece purtroppo è una delle cose che regola il mondo. Abbiamo deciso fin da subito di non avere brevetti, non tanto per essere diversi dagli altri, ma perché è anche una forma di indipendenza. Non brevettare vuol dire collaborare con tutti, vuol dire non avere segreti. Poter pubblicare quello che si fa, vuol dire essere liberi di non andare per forza verso qualcosa di brevettabile”. Questa voglia di essere indipendenti ha riguardato il professore in persona che ha rifiutato una cattedra alla Statale di Milano per evitare che l’istituto venisse poi inglobato all’interno dell’università.

Condivisione

Altro aspetto importante è la condivisione dei dati. Garattini ci tiene a sottolinearlo. “Noi non concediamo a nessuno i dati prima che siano pubblicati sulle riviste scientifiche. Una volta che questo è avvenuto, condividiamo tutto quello che si vuole”. La ricerca si basa anche su questo. Sulla collaborazione tra gli enti e le risorse che questi mettono a disposizione.

Ricerca

Garattini si rivolge ai giovani. “Bisogna pensare in grande. Bisogna avere visioni e non velleità. Dobbiamo fare in modo che per un esperimento importante ci sia un gruppo di lavoro in laboratorio che faccia più volte gli stessi test con lo stesso protocollo. Dobbiamo essere sicuri che i dati siano riproducibili. Infine la significatività statistica che è necessaria, ma non sufficiente. Serve soprattutto la significatività biologica”.

Giovani

Secondo i dati snocciolati da Garattini, serve un cambio generazionale all’istituto. 453 donne e 245 uomini con un età media di 40-42 anni. “Risulta difficile reclutare nuovo personale, così come in tutta la società italiana”, continua Garattini che però è ottimista. “Bisogna creare un clima giovanile, di continua formazione. Non serve l’autorità, serve autorevolezza, perché aiuta a trovare le vie giuste. Le porte sono aperte a tutti”.

Pubblico

“Senza il pubblico non esisteremmo”. Esclama Garattini durante il suo discorso e punta il dito contro il bassissimo livello di cultura scientifica nel nostro Paese. “Manca la percezione della scienza intesa come fornitrice di conoscenza. C’è poco riguardo per i problemi della ricerca da parte della gente e dei politici. I risultati della scienza devono essere portati alla conoscenza degli uomini. Sia a voce che con gli scritti. Pacificamente, senza recare danno”. Poi una stoccata a chi si pone sul piedistallo della conoscenza, soprattutto in tempo di social. “Quante volte siamo stati arroganti…”.

Passione

Per Garattini avere passione coincide con il privilegio di essere ricercatori. “L’entusiasmo è contagioso. La passione deve cercare di evitare la burocrazia. Quante volte si ricomincia da capo? – si chiede – Bisogna lavorare con umiltà”. Infine una massima. “La ricerca è come l’orizzonte: se faccio un passo avanti anche l’orizzonte si sposta. E allora perché guardarlo? Per continuare a camminare”.

Il successore

Giuseppe Remuzzi eredita un testimone importante. Le parola d’ordine di Garattini, “passione”, certamente non verrà tradita. Remuzzi collabora da anni con il Mario Negri, conosce bene l’ambiente. Ha iniziato a collaborare dagli anni ’80, coordinando gli studi sulle malattie renali. Nel 1999 diventa direttore dell’Unità di Nefrologia dell’ospedale di Bergamo e nel 2013 presidente della Società internazionale di nefrologia.