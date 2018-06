Digital Awards 2018, riparte il contest dell’anno

La sesta edizione si sposta a Roma (Spazio Novecento), dove il 25 ottobre avverrà la cerimonia di premiazione. Inoltre per il 2018 è prevista una novità con l'introduzione del premio wellness e prevenzione delle patologie

Candidature aperte per i Digital Awards 2018, sesta edizione del concorso per idee innovative nell’healthcare promosso da Hps-AboutPharma. Dopo il successo delle cinque edizioni precedenti e la qualità dei progetti presentati negli anni passati, anche per il 2018 viene rinnovato l’appuntamento. Con qualche novità. Perché oltre a un nuovo sito specifico per l’evento, ci sarà una categoria in più a cui partecipare e quindi ampliare l’offerta di progetti innovativi in ambito digitale.

Il wellness

La new entry di quest’anno è il wellness. Sottocategoria della cluster “Progetti rivolti alla persona”. Focus sul benessere della persona e soprattutto alla prevenzione delle patologie. L’industria healthcare si spende molto nel promuovere politiche e abitudini atte a migliorare la qualità della vita delle persone soprattutto per evitare disturbi e complicazioni future. Sarà dato spazio a progetti che permettano una maggiore consapevolezza del proprio benessere e che migliorino la prevenzione.

Da Milano a Roma

L’evento di quest’anno si terrà a Roma. Ci si sposterà nella capitale d’Italia nella splendida cornice di Spazio Novecento (in foto). Come da tradizione il 25 ottobre, in una elegante serata di gala, saranno presentati i progetti selezionati da una giuria di esperti. Anzi due. Perché come sempre i Digital Awards si basano sul giudizio di ben due gruppi di scrutinatori. Quella tecnica e quella istituzionale. La prima composta da docenti universitari, esperti di digitale e di processi di innovazione. La seconda formata da rappresentanti di istituzioni pubbliche e private nel settore healthcare.

Come partecipare

Solo chi supera la prima fase, potrà passare alla seconda, che consiste nella valutazione da parte della giuria istituzionale. I progetti saranno candidabili dal 2 luglio fino al 14 settembre. Nella sezione “Come partecipare” sono indicate le linee guida per presentare il proprio progetto e i soggetti a cui è rivolto il concorso. Dal 17 settembre al 12 ottobre la giuria procederà alle valutazioni dei singoli progetti su piattaforma certificata dal Garante della Privacy, Eligo.

Innovate, engage, impact

Come sempre ci sono tre parole d’ordine a cui mantenersi fedeli. Innovation, engagement, impact. La prima voce si rifà alla caratteristica principale di un progetto, ossia la sua modernità o la sua capacità di guardare al futuro. Essere innovativo nel senso di “nuovo”, quasi inaspettato. Per engagement si intende come il progetto è in grado di coinvolgere l’audience e per impact i risultati concreti, anche preliminari, ottenuti dall’applicazione del progetto.

Le categorie

Sono cinque le macrocategorie a cui partecipare. Progetti rivolti alla persona, progetti rivolti a medici, farmacisti e altri operatori sanitari. Poi i progetti di digitalizzazione delle industrie life science, progetti rivolti alle istituzioni e premi speciali. In quest’ultima categoria appartengono poi i premi più ambiti, quelli della best digital e social company.

Chi può partecipare

Ma chi può partecipare a questo contest? A condividere l’agone della serata sono spesso le industrie farmaceutiche e di device. Ma anche le società di consumer health e le startup. Per non dimenticare poi le pubbliche amministrazioni e i centri di ricerca e le università. Infine anche le associazioni dei pazienti, le compagnie di software e le agenzie di comunicazione possono presentare le proprie candidature.

Per informazioni scrivere a

digitalawards@aboutpharma.com

Tel +39 022772991