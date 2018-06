Sanofi vende Zentiva: accordo con Advent per 1,9 miliardi di euro

L’azienda francese cede il business dei generici alla società di private equity statunitense. La chiusura definitiva dell’operazione attesa nel quarto trimestre del 2018

L’azienda francese Sanofi vende Zentiva, ovvero il suo business europeo dei generici, alla società di private equity statunitense Advent International, con un’operazione da 1,9 miliardi di euro. Ad annunciarlo è un comunicato stampo della stessa Sanofi, che sancisce l’esito positivo dei colloqui esclusivi avviati ad aprile scorso. La firma dell’accordo di acquisto di azioni segna un passo fondamentale verso la chiusura dell’operazione e il trasferimento dell’attività di Zentiva ad Advent, previsto nel corso del quarto trimestre del 2018. L’operazione rimane soggetta all’approvazione delle competenti autorità di regolamentazione.

Zentiva

Zentiva è la divisione farmaci equivalenti del Gruppo Sanofi, attiva in diverse aree terapeutiche. Ha il suo quartier generale a Praga, in Repubblica Ceca, e i suoi prodotti raggiungono 40 milioni di pazienti in 25 Paesi europei. Ogni anno produce e distribuisce oltre 350 milioni di confezioni di farmaci generici.

Advent

Advent è, invece, uno dei più grandi investitori di private equity al mondo. Ha investito in oltre 335 operazioni in 41 Paesi e, a marzo 2018, gestiva asset per un totale di 33 miliardi di euro.