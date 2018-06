Amazon punta sulle farmacie online e compra PillPack

Il colosso di Jeff Bezos ha acquisito una farmacia online che offre medicinali con consegne a domicilio. Al momento non sono stati diffusi i termini dell'accordo anche se alcune cifre non ufficiali indicano il miliardo di dollari

Amazon punta sulle farmacie online e apre il portafogli. Il colosso di Jeff Bezos ha acquisito PillPack, una farmacia online che offre medicinali con consegne a domicilio. Al momento non sono stati diffusi i termini dell’accordo anche se alcune cifre non ufficiali indicano il miliardo di dollari. Il closing dovrebbe essere previsto per la seconda metà dell’anno.

Il progetto sanitario di Amazon

Amazon sta spingendo sempre più sul settore sanitario negli Stati Uniti. Bezos ha fiutato l’affare di allargare le consegne a casa anche ai medicinali e per fare questo ha preso di mira le farmacie. PillPack offre inoltre un servizio full-time, ovvero disponibile 24 ore su 24. Il gigante ha infatti invitato piccoli imprenditori a creare società per le consegne con al massimo 100 autisti e la possibilità di aver in leasing fra i 20 e i suoi 40 camion.

Amazon vuole guadagnare un maggiore controllo sulle sue consegne e far fronte al boom degli ordini online che Ups, FedEx e le Poste americane non sono in grado di gestire. Secondo gli analisti, più di quattro ogni 10 dollari spesi online negli Stati Uniti è per fare shopping su Amazon. Il risultato è che il numero delle sue consegne ha superato il miliardo lo scorso anno.

Il crollo in borsa delle catene di farmacie

I titoli delle principali catene americane di farmacia crollano alla borsa Usa: Wallgreens -10,37%, Rite Aid -10,61%, Cvs Health -9,32%. Proprio Wallgreens Boots Alliance, inoltre, poco prima dell’annuncio di Amazon, aveva comunicato i risultati del terzo trimestre fiscale. Utile netto per azione +26,2%, vendite +14%, dividendi +10%.