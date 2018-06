Molmed e AbCheck siglano un accordo per lo sviluppo di nuovi Car

Sulla base dell’accordo triennale AbCheck utilizzerà la sua piattaforma proprietaria per la ricerca, selezione, ottimizzazione e produzione di diverse human single-chain variable fragments (scFvs) in grado di riconoscere ogni potenziale target scelto da Molmed

Molmed e AbCheck si stanno muovendo per lo sviluppo di nuovi Car contro tumori liquidi e solidi. Per far questo entrambe le aziende, la prima operante nel settore delle terapie geniche e cellulari, l’altra in quello della ricerca di anticorpi, hanno siglato un accordo di tre anni. L’obiettivo è quello di fornire a Molmed anticorpi selezionati e ottimizzati per lo sviluppo di antigen receptor contro tumori liquidi e solidi.

L’accordo

Sulla base dell’accordo, AbCheck utilizzerà la sua piattaforma proprietaria per la ricerca, selezione, ottimizzazione e produzione di diverse human single-chain variable fragments (scFvs) in grado di riconoscere ogni potenziale target scelto da Molmed. Infatti le ScFvs sono i frammenti del Car che, riconoscendo e legandosi agli antigeni tumorali, conferiscono specificità al Car stesso.

I nuovi scFvs ottimizzati e realizzati da AbCheck, consentiranno a Molmed di espandere la propria pipeline. Sia nell’ambito della piattaforma di Car-T autologhi sia in quella di futura realizzazione di CAR-Nk allogenici.

Rafforzare le pipeline aziendali

Riccardo Palmisano, amministratore delegato di Molmed, è soddisfatto e guarda avanti. “Questa nuova collaborazione ha un ruolo cruciale nel completare l’annunciato progetto dell’allargamento della nostra pipeline Car. Grazie a questo accordo MolMed è ora pronta a costruire una solida pipeline. Il tutto sulla base dell’esperienza sviluppata nel Car-T CD44v6. Ormai prossimo alla fase clinica nella leucemia mieloide acuta e nel mieloma multiplo, e della recente partnership siglata con Glycostem”.

Volker Lang, managing director di AbCheck, fa eco a Palmisano. “Dopotutto sia i Car-T che i Car-Nk rappresentano un approccio promettente nell’ambito dell’immuno-oncologia. Per questo siamo fiduciosi. Crediamo che le capacità di AbCheck nella scoperta di anticorpi saranno un asset importante per sviluppare queste terapie”.