Oftalmologia, Novartis presenta lo spinoff di Alcon

L'idea è quella di creare una società indipendente quotata separatamente, e l'avvio di un buy back di azioni fino a 5 miliardi di dollari entro la fine del 2019. L'azienda di Basilea terrà per sé i prodotti farmaceutici, mentre il partner si concentrerà sui dispositivi chirurgici

Migliorare il focus sulle rispettive strategie di mercato

Il gruppo farmaceutico spiega in una nota che lo spinoff previsto consentirebbe a Novartis e Alcon di concentrarsi completamente sulle rispettive strategie di crescita. In particolare, per quanto riguarda Alcon, il focus sarà sui dispositivi chirurgici per l’oftalmologia. A Novartis resterebbero, invece, i prodotti farmaceutici (si punta sulla terapia contro l’edema diabetico maculare con brolucizumab). Il completamento dell’operazione, però, dipenderà da vari fattori. Sia dal mercato che dall’approvazione degli azionisti. Nel gioco dei finanziamenti per far partire l’operazione, giocherà un ruolo importante la cessione a Gsk della joint venture del consumer health.

La futura società

La sede sarà in Svizzera, ma la quotazione in borsa, oltre che a Zurigo, sarà anche al Nyse di New York. Mike Ball e David Endicott diventeranno rispettivamente presidente e ceo della nuova azienda a partire dal 1 luglio 2018. Il fatturato di Alcon è in crescita, ma dopo l’acquisizione del 2011 (52 miliardi) da parte di Novartis, i risultati hanno stentato ad arrivare. La società svizzera convocherà un’assemblea dei soci entro il prossimo febbraio per approvare l’operazione. Per quanto riguarda i dividendi, Novartis pagherà un aumento rispetto ai 2,8 franchi svizzeri distribuiti a marzo scorso. Per quanto riguarda quelli di Alcon ancora non c’è stata nessuna delibera.