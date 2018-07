Ema, la Corte Ue boccia la richiesta di sospensiva del trasloco in Olanda

Secondo l'organismo comunitario, nella richiesta italiana è venuto a mancare l'elemento dell'urgenza. Quindi il trasferimento non potrà essere congelato in attesa del giudizio finale. A questo punto non rimane che attendere la sentenza definitiva

La Corte Ue boccia la richiesta di sospensiva per il trasloco di Ema ad Amsterdam. Insomma, altro stop ai desiderata di Milano che ha sperato fino all’ultimo di mettere un freno al trasferimento dell’agenzia in Olanda. La Corte rende noto che la respinta è stata dovuta per difetto del presupposto d’urgenza”.

Manca l’urgenza

La decisione nel merito è stata presa dal vicepresidente della Corte, Antonio Tizzano. Ma la richiesta di sospensiva è solo un tassello della richiesta formulata da Milano all’Europa. Nel complesso gli italiani hanno richiesto che il trasferimento sia del tutto annullato e quindi non solo sospeso in attesa di giudizio. La Corte fa sapere che per accogliere la richiesta di Milano sono necessari due elementi. Il primo è la verosimile fondatezza della richiesta stessa. La seconda l’urgenza dell’intervento. A mancare, in questo caso, proprio l’ultimo punto, quello dell’urgenza.

Il procedimento va avanti

Ma non è ancora finita. In questa eterno braccio di ferro tra Milano e Amsterdam c’è ancora l’ultimo elemento da vagliare. Se annullare o meno lo spostamento ad Amsterdam. In sostanza la sospensiva è solo una parte del procedimento la cui mancata approvazione non dovrebbe pregiudicare l’iter rimanente. Difficile pensare che si possa tornare indietro comunque. Soprattutto ora che la sede in Olanda è in costruzione e promettono dall’Aja che sarà compiuta entro novembre 2019.

Gli antefatti

Nella serata del 20 novembre 2017, Milano è stata battuta da Amsterdama al ballottaggio. Da subito si è scatenata la polemica contro la burocrazia e le regole europee e il Governo e il Comune meneghino hanno iniziato a dare battaglia. Subito sono partiti i ricorsi sia al Tribunale europeo che alla Corte Ue. Il primo ha lasciato alla seconda la decisione (era nelle sue facoltà) e adesso si aspetta un responso finale sull’annullamento della procedura di assegnazione. Si spera in una decisione favorevole nei palazzi del potere italiano, ma difficile che la sorte venga ribaltata.