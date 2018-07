Medtronic riceve marchio Ce per un suo erogatore insulinico

Il sistema è stato approvato per il trattamento di persone con diabete di tipo 1 a partire dai 7 anni di età. In Italia il dispositivo dovrebbe essere disponibile ad autunno 2018

Medtronic riceve il marchio Ce (Conformità europea) per un suo device che eroga insulina basale. Il sistema è stato approvato per il trattamento di persone con diabete di tipo 1 a partire dai 7 anni di età. Sono già in corso gli studi per estendere l’indicazione all’uso in ulteriori popolazioni di pazienti.

La tecnologia

Il device in questione si avvale di un algoritmo avanzato che mima alcune delle funzioni di un pancreas sano. Gestisce i valori alti e bassi della glicemia nel sangue evitando, così, crisi ipoglicemiche. “Siamo orgogliosi di introdurre al di fuori degli Stati Uniti il nostro più avanzato algoritmo in modalità automatica. Oltre ad aiutare a prevenire le ipoglicemie, lavora per guidare il Time in range, una delle metriche più importanti per misurare l’effetto della gestione del diabete”, ha affermato Alejandro Galindo, presidente della divisione Advanced insulin management del Gruppo diabete Medtronic. “Il sistema – continua Galindo – porta la capacità di sospendere e riattivare automaticamente l’erogazione d’insulina a un livello successivo. Automatizza, inoltre, l’infusione d’insulina ogni cinque minuti tramite aggiustamento del fabbisogno basale in funzione dei livelli di glucosio rilevati dal sensore”.

La commercializzazione

In Italia il dispositivo dovrebbe essere disponibile ad autunno 2018. Ciò che manca sono gli accordi con le autorità regolatorie, sia italiane che nazionali in altri Paesi.