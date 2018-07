Risparmi in sanità, con i biosimilari entro il 2023 previsti 60 milioni all’anno

Il report di Iqvia "Farmaci biologici e biosimilari: scenari terapeutici e stima del risparmio per il Sistema sanitario italiano", fa delle stime sulla base della riduzione dei prezzi. Nella survey sono stati considerati otto biosimilari: adalimumab, trastuzumab, bevacizumab, oxaparina sodica, insulina lispro, ranibizumab, teriparatide e pegfilgrastim

Secondo uno studio di Iqvia l’utilizzo dei biosimilari porterà grande beneficio in termini di risparmi in sanità. Il report “Farmaci biologici e biosimilari: scenari terapeutici e stima del risparmio per il Sistema sanitario italiano“, indica che nei prossimi cinque anni è prevista una drastica riduzione dei prezzi e di conseguenza un notevole risparmio per l’Ssn. Si parla di 60 milioni all’anno.

La prospettiva

Ipotizziamo una riduzione del 20% del listino dovuta alla competizione degli otto biosimilari presi in considerazione. Adalimumab, trastuzumab, bevacizumab, oxaparina sodica, insulina lispro, ranibizumab, teriparatide e pegfilgrastim genererebbero un risparmio medio di 60 milioni di euro per anno. Nello stesso periodo, il risparmio cumulato potrà variare tra 299 milioni e 448 milioni di euro, nell’ipotesi di uno scenario di riduzione dei prezzi pari al 30%.

La protezione brevettuale

L’avvento della terza ondata di biosimilari, attesi nei prossimi anni, libererà sicuramente risorse economiche importanti. Soldi che dovranno essere reinvestiti in servizi sanitari a sostegno dell’innovazione. In Italia, il valore del mercato dei principali prodotti biologici che hanno perso o perderanno la protezione brevettuale tra il 2017 e il 2022 è significativo. L’anno scorso, considerando gli otto medicinali biologici indicati, si raggiunge un valore totale che supera il miliardo di euro.

I payer

Dal punto di vista dei payer questo valore rappresenta un importante obiettivo a cui guardare. Tenendo presente i soliti otto farmaci, stavolta originator, nei prossimi cinque anni si stima una spesa cumulata che raggiunge quasi i 6,5 miliardi di euro. Una previsione realizzata nell’ipotesi di assenza di competizione da parte di alcun biosimilare.

La situazione a livello globale

Negli ultimi cinque anni il mercato dei farmaci biologici è cresciuto del 57% in termini di fatturato. Ha raggiunto i 267 miliardi di dollari, passando dall’8% di market share nel 2012 ad una crescita dell’11% nel 2017. Il mercato dei biologici evolverà nei prossimi 5-10 anni grazie a due principali fattori. Da una parte l’introduzione di farmaci biologici in aree terapeutiche in cui sono finora stati assenti, dall’altra la competizione con i biosimilari.

Il position paper di Aifa

Sul tema, Aifa ha detto la sua. L’Agenzia italiana del farmaco si è espressa a marzo 2018 sulla possibilità di interscambiare i biosimilari con i biologici. Anche nei pazienti già in cura. La decisione, comunque, spetterà al medico.

Il contesto europeo

Per quanto riguarda l’Europa, nel 2017 l’uptake dei biosimilari è diverso da Paese a Paese: in quattro paesi dell’Eu (Finlandia, Norvegia, Polonia e Danimarca), infliximab ha raggiunto il 100% dell’uptake mentre nei paesi extra-europei non ha superato il 5%. Etanercept in Danimarca ha raggiunto la copertura totale dei pazienti, mentre in Francia e Spagna si è assestata sotto il 10%. Altri farmaci, come l’insulina glargine, hanno avuto una diffusione minore, o nel caso di lancio più recente come rituximab, adozioni eterogenee, con quasi il 70% in Uk e solo 10% in Spagna.

La situazione in Italia

Nell’Europa a 5, l’Italia si colloca in una posizione medio-alta nella classifica relativa alla penetrazione dei biosimilari. Con riferimento a infliximab, per il quale il primo biosimilare è stato lanciato nel 2015, l’Italia ha raggiunto una penetrazione del 60,9% nel 2017. La situazione resta frammentata: l’uso dei biosimilari è preponderante per quanto riguarda epoietina (69% market share), ormone della crescita (67%) e G-CSF (94%), mentre per anti-TNF (34%), FSH (11%) e insulina glargine (15%), la quota è ancora limitata.

A livello locale, le Regioni che per prime hanno emanato regolamenti e instaurato politiche volte a promuovere l’ingresso dei biosimilari nei piani terapeutici hanno un’alta penetrazione di biosimilari (Toscana, Emilia-Romagna, Campania, Sicilia e il Piemonte/Val d’Aosta). Al contrario, le Regioni che hanno stilato regolamenti tardivi e poco focalizzati hanno una bassa penetrazione dei biosimilari (Lazio, Umbria, Sardegna e, con l’eccezione di anti–TNF, Lombardia). Il Trentino e la Liguria hanno prodotto regolamenti poco focalizzati, ma sono riuscite a ottenere un market share per i biosimilari superiore alla media nazionale del 25%, mentre le altre Regioni, pur promuovendo politiche mirate a favore dell’uso di questi farmaci, mantengono una penetrazione del mercato bassa.