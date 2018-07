Salute e sicurezza sul lavoro, il ministro Grillo insedia il comitato

L'organismo sarà presieduto dal neo ministro della Salute Giulia Grillo che sarà affiancata da rapptesentanti dei ministeri dell'Intero, delle Infrastrutture e trasporti e provenienti da Regioni e Province autonome

Il 3 luglio 2018 si è insediato il Comitato sulla salute e sicurezza sul lavoro. L’organismo sarà presieduto dal neo ministro della Salute Giulia Grillo che sarà affiancata da rappresentanti di vari ministeri. Il suo, quello delle Infrastrutture e trasporti e degli Interni. In aggiunta anche componenti delle Regioni e delle Province autonome.

I compiti

Il comitato avrà numerosi ruoli. Il primo sarà stabilire linee guida comuni sulle politiche nazionali sul tema di salute e sicurezza sul lavoro. Dovrà poi individuare obiettivi e programmi per migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori. Avrà il compito di programmare ogni anno dei progetti operativi secondo le indicazioni dei comitati regionali di coordinamento o delle istituzioni europee. Si occuperà del coordinamento della vigilanza a livello nazionale in materia di salute e sicurezza sul posto di lavoro. E dovrà garantire lo scambio di informazioni tra le istituzioni. Parola d’ordine, uniformità normativa. Infine dovrà individuare le priorità della ricerca sulla prevenzione dei rischi per la salute.