Startup nell’healthcare, riparte il concorso internazionale di Accenture

Per le startup nell’healthcare, è l’ora della terza edizione di Accenture healthtech innovation challenge. Un concorso internazionale pensato per connettere le start up più innovative con le aziende leader nel settore della salute.

A chi è rivolto

Il concorso è rivolto alle startup che hanno sviluppato tecnologie nell’interesse della salute del paziente. Dall’assistenza sanitaria in senso stretto alla sostenibilità del sistema stesso. Per partecipare è sufficiente candidarsi entro il primo settembre 2018.

Le tre categorie di riferimento

Sono tre i temi che questa edizione vuole affrontare, corrispondenti alle categorie a cui è possibile candidarsi:

Benessere e prevenzione. Come mantenere una popolazione sana attraverso la prevenzione: questa categoria prende in considerazione idee a sostegno di uno stile di vita migliore, legate a modelli di assistenza sanitaria da remoto.

Digital health. In che modo le tecnologie possono fornire soluzioni migliori per i pazienti? Obiettivo di questa categoria di progetti è cercare di ottenere i migliori risultati sfruttando soluzioni come intelligenza artificiale, blockchain, Internet of things (Iot), droni, digital pills. Senza dimenticare, ovviamente la stampa 3D e la cosiddetta real world evidence (Rwe).

Efficienza dei processi. Come si può migliorare la gestione dell’assistenza sanitaria a favore del paziente? La categoria esaminerà i servizi sanitari e i modelli efficienti di assistenza sulla base della trasparenza dei costi e dei pagamenti. Nonché sulla gestione efficace delle cartelle cliniche, gestione strategica dei fornitori.

L’iter di selezione

Le startup selezionate durante la prima fase di valutazione saranno chiamate a partecipare a uno degli eventi in programma. O il 1 novembre a Tokyo, il 15 novembre a Dublino (o a Sydney) e il 29 novembre a Boston. Le idee finaliste dovranno essere presentate ad una giuria composta da aziende note operanti nel settore della salute, che faciliteranno l’accesso al mercato delle iniziative più utili e creative, in occasione della JP Morgan Healthcare Investor conference in San Francisco il 7 gennaio 2019.