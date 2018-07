Ema, approvato nivolumab per il trattamento adiuvante contro il melanoma

Il Comitato per i medicinali a uso umano ha dato parere positivo per un'estensione delle indicazioni del medicinale. Adesso sarà disponibile uno strumento adiuvante nei pazienti adulti con melanoma con coinvolgimento di linfonodi o malattia metastatica che hanno subito una resezione completa

Il Chmp dell’Agenzia europea dei medicinali ha dato parere positivo a nivolumab per il trattamento adiuvante contro il melanoma. Bristol-Myers Squibb lo ha annunciato in una nota. In realtà si tratta di un’estensione delle indicazioni per cui nivolumab era già stato approvato. Adesso sarà disponibile uno strumento adiuvante nei pazienti adulti con melanoma con coinvolgimento di linfonodi o malattia metastatica che hanno subito una resezione completa. Adesso la parola passa alla Commissione europea per l’immissione in commercio.Tuttavia nel dicembre 2017 la Fda ha dato parere simile a nivolumab, estendendone le indicazioni.

Il supporto nella terapia

“Il parere positivo supporta il potenziale di nivolumab nel contesto adiuvante per prevenire la recidiva e la progressione verso uno stadio avanzato”. A dirlo è stato Arvin Yang, development lead, melanoma and genitourinary cancers di Bms. La raccomandazione del Chmp si basa sui dati del CheckMate -238.

CheckMate -238

CheckMate -238 è uno studio in corso di fase III, randomizzato, in doppio cieco, che ha valutato nivolumab versus ipilimumab in pazienti sottoposti a resezione chirurgica completa di un melanoma in stadio IIIB/C o stadio IV. Lo studio ha randomizzato 906 pazienti 1:1 a ricevere nivolumab 3 mg/kg ogni due settimane (453 pazienti) o ipilimumab 10 mg/kg (453 pazienti) ogni tre settimane per 4 dosi e successivamente ogni 12 settimane a partire dalla settimana 24. I pazienti sono stati trattati fino a recidiva di malattia, tossicità inaccettabile o ritiro del consenso fino a massimo un anno. Endpoint primario era la RFS definita come il tempo intercorso tra la randomizzazione e la data della prima recidiva, un nuovo melanoma primario o la morte. Dopo aver raggiunto l’endpoint primario, lo studio proseguirà per valutare la sopravvivenza globale, un endpoint secondario.