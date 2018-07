Rapporti con le aziende pharma, c’è una proposta di legge sulla trasparenza

Massimo Enrico Baroni, capogruppo M5S della Commissione Affari sociali, ha annunciato sul suo profilo facebook l'iniziativa. Il documento propone di rendere fruibili a tutti (tramite un portale online sul sito del ministero della Salute) quali sono le erogazioni di denaro, beni o servizi di un'impresa in favore degli operatori del settore healthcare

Per far chiarezza sui rapporti con le aziende pharma da parte di un medico o enti pubblici c’è una proposta di legge targata Movimento 5 Stelle. Nello specifico con la prima firma di Massimo Enrico Baroni capogruppo M5S della Commissione Affari sociali. Proprio Baroni ha reso pubblica l’iniziativa attraverso il suo profilo facebook il 3 luglio 2018 ribattezzandola “Sunshine act”.

Il testo

Il documento è stato depositato il 10 aprile, ma Baroni lo ha reso noto solo di recente. Tredici pagine per sette articoli in totale. L’obiettivo è quello di rendere più trasparenti i rapporti che intercorrono tra i vari attori del settore healthcare. Soprattutto tra medici e aziende farmaceutiche. Non è un caso che la stessa Cipomo, di recente, abbia pubblicato un report sul rapporto tra industria e oncologi. Il tema è sentito. “Rendere pubbliche tutte le transazioni finanziarie – è scritto nel documento – e le relazioni d’interesse sortirebbe effetti positivi molteplici per tutti gli attori. I medici sarebbero più coscienti dei rischi, prendendo quindi decisioni più sagge. I cittadini potrebbero conoscere l’entità dei legami finanziari tra talune case farmaceutiche e i professionisti della salute e sarebbero così in grado fare scelte più consapevoli”.

Le relazioni di interesse

All’articolo 3 si definiscono quali sono le erogazioni di denaro, beni o servizi che dovranno essere resi trasparenti. In sostanza un’azienda dovrà comunicare queste erogazioni a un soggetto che opera nel settore salute quando queste superano il valore unitario di 10 euro o un complessivo annuo di 100 euro. Se il beneficiario è un’organizzazione sanitaria, invece, il valore va dal valore unitario di 500 euro a un complessivo annuo di mille euro. “Soggette a pubblicità”, inoltre, lo saranno anche quelle relazioni d’interesse (dirette o indirette, specifica la proposta) come partecipazione, seppur gratuita, a eventi, convegni o comitati scientifici. La comunicazione sarà a cura dell’azienda.

Le penali

Per chi non adempie ci sono delle multe da pagare. Da 30 mila a 150 mila euro per chi omette le comunicazioni. Da 20 mila a 200 mila euro per chi fornisce notizie false o incomplete.

Registro pubblico telematico

Stando al testo, il ministero della Salute renderà disponibile a chiunque un portale telematico. Da qui si potrà estrarre tutta una serie di dati:

i seguenti dati identificativi del beneficiario. Se persona fisica, il cognome e il nome, il domicilio professionale e la qualifica.

il codice fiscale o l’Iva del beneficiario.

la data dell’erogazione o il periodo di riferimento della relazione d’interesse.

la natura dell’erogazione o del rapporto.

l’importo o il valore dell’erogazione

I dati saranno disponibili in consultazione per circa cinque anni.