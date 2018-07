Superticket: sforbiciata in Emilia Romagna, Abruzzo e Lombardia

Iniziative legislative in tre Regioni per abolire o ridimensionare il cosiddetto “superticket” su farmaci e prestazioni specialistiche. Ecco le scelte adottate nei diversi contesti

Aboliti, dimezzati o rimodulati in base al reddito. È destino dei cosiddetti “superticket” su farmaci e prestazioni specialistiche in alcune Regioni italiane. Emilia Romagna, Abruzzo e Lombardia hanno infatti intrapreso iniziative per alleggerire la compartecipazione dei cittadini alla spesa sanitaria. Ecco come hanno deciso di organizzarsi le tre Regioni.

Addio superticket

In Emilia Romagna il superticket sarà abolito dal primo gennaio 2019, a eccezione dei redditi superiori ai 100mila euro all’anno. Si tratta dell’abolizione della tassa aggiuntiva su farmaci (fino a due euro a confezione, con tetto massimo di euro a ricetta) e prestazioni specialistiche (fino a dieci euro), dagli esami di laboratorio a quelli radiologici, con un risparmio – spiega la Regione – per i cittadini di 22 milioni di euro l’anno.

“Quando si riesce a garantire un servizio sanitario di alta qualità facendo risparmiare persone e utenti – commenta il governatore Stefano Bonaccini – vuole dire che la strada intrapresa è quella giusta. Una strada passata prima per la razionalizzazione della spesa, senza che si siano intaccati efficienza ed efficacia, con 445 milioni di euro risparmiati grazie alla centrale unica per gli acquisti nella pubblica amministrazione nell’ultimo triennio, di cui oltre 370 proprio nella sanità, poi per gli investimenti in edilizia sanitaria, per rinnovare gli spazi e costruirne di nuovi, e nel potenziamento degli organici e la lotta al precariato, con oltre 5mila assunzioni e stabilizzazioni negli ultimi due anni di medici, infermieri e operatori sanitari”.

In Lombardia

In Lombardia, invece, le novità sono già “operative” dal primo luglio.

Nella regione Lombardia dal primo di luglio, “Un milione e mezzo di lombardi – spiega l’assessore al Welfare di Regione Giulio Gallera – potranno usufruire del dimezzamento del ticket sanitario regionale che passerà da un massimo di 30 a un massimo di 15 euro. Tutti gli erogatori hanno aggiornato i propri sistemi informativi pertanto le prestazioni prenotate dal primo luglio e quelle che possono effettuarsi con presentazione diretta avranno diritto allo sconto del 50%. Dopo lo stanziamento di 20 milioni di euro che ci ha consentito di finanziare il taglio del ticket, ora lavoriamo per eliminarlo completamente, grazie all’autonomia”.

La platea di cittadini che avrà diritto alla riduzione del 50% del ticket regionale si somma, ricorda Gallera, al 62% dei 7.666.615 assistiti che usufruiscono del 70% delle prescrizioni di specialistica e del 74% del valore economico delle prestazioni erogate, che sono già totalmente esenti dal pagamento del ticket”.

In Abruzzo

Si è già mossa dal primo luglio anche la Regione Abruzzo. La Giunta regionale ha approvato l’abrogazione della quota fissa su ricetta per le prestazioni di specialistica ambulatoriale per la popolazione con reddito familiare inferiore o uguale a 8263,31 euro e la riduzione a cinque euro di questa quota fissa per la popolazione con reddito familiare compreso tra 8263,31 e 30mila euro.

“La delibera riguarda circa il 50% della popolazione abruzzese – spiega Silvio Poalucci, assessore alla sanità della regione Abruzzo – poiché le modalità di calcolo del reddito famigliare tengono conto di diversi parametri come il numero di persone all’interno del nucleo famigliare e pertanto circa il 14% delle ricette vedrà azzerato il superticket mentre un altro 40% beneficerà del suo dimezzamento. Si tratta di un provvedimento a favore delle fasce più deboli per favorire l’accesso alle cure. Si è reso possibile grazie al lavoro di tenuta e poi verifica dei conti – conclude l’assesore – alla fine del mandato commissariale avvenuta appena 18 mesi fa”.