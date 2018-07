Biotech, 3,9 miliardi di investimenti per le aziende europee nella prima metà del 2018

Da gennaio a giugno le società biotecnologiche europee hanno raccolto 3,9 miliardi di dollari. Nello stesso periodo del 2017 il conto era fermo a 2,3 miliardi. Crescono anche gli investimenti nel settore private equity. Il primo semestre dell'anno scorso ha registrato 649 milioni contro l'1,4 miliardi di quest'anno

Quasi quattro miliardi di investimenti per le aziende europee attive nel biotech. Nella prima metà del 2018, secondo il report di BioWorld, le biotecnologiche hanno raccolto, per la precisione 3,9 miliardi. Una crescita notevole se si pensa ai “soli” 2,3 miliardi del 2017. Ciò che ha inciso di più è stato l’aumento degli investimenti da parte degli azionisti delle società.

Gli investimenti tra il 2016 e il 2018: le Ipo

Grande aumento degli investimenti da parte degli azionisti che sale del 150% rispetto al primo semestre 2017. Cresciute anche le Ipo (offerta pubblica iniziale). Rispetto allo stesso periodo del 2017 si è registrato un 25% in più per un valore di 785 milioni di dollari. Lo scorso anno erano 604 i milioni di dollari investiti. Nel 2016 l’ammontare era di 237 milioni. La più importante Ipo è stata quella della tedesca Morphosys (239 milioni) seguita dalla britannica Autolus (172 milioni). Al terzo posto la svizzera Polyphor (165 milioni).

Gli accordi del private equity

Nella sfera degli accordi intrapresi da fondi di private equity, domina la Gran Bretagna. Se nella top ten degli accordi il primo posto è occupato dalla tedesca Biontech, sugli altri due gradini del podio sventola la Union Jack. Freeline Therapeutics e BenevolentAi. Nel primo caso l’azienda tedesca ha stretto accordi per 270 milioni, mentre le altre due tra i 116 e 115 milioni. Per chiudere la top five, altre aziende coinvolte in transazioni con fondi di private equity sono Iteos therapeutics (Belgio) e Crescendo biologics. Rispettivamente 75 e 70 milioni. Nel computo totale degli investimenti in questo settore si è passati dai 998 milioni del 2016 ai 649 del 2017. Un crollo che poi è stato ripianato dall’aumento che si è visto quest’anno. Un miliardo e quattrocento milioni nel primo semestre.