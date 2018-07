Catene di farmacie, Walgreens acquisisce quota minoritaria di GuoDa

Nei termini del patto c'è l'acquisizione di una quota di partecipazione minoritaria del 40% della società cinese con base a Shanghai. L'operazione è avvenuta attraverso un aumento di capitale del valore di 416 milioni di dollari e l’investimento sarà valutato con il metodo del patrimonio netto

Walgreens Boots Alliance si è mossa è a portato a termine un’acquisizione nel mondo delle catene di farmacie. Ha annunciato infatti che ha finalizzato un accordo con la cinese Sinopharm holding GuoDa Drugstores. Nei termini del patto c’è l’acquisizione di una quota di partecipazione minoritaria del 40%.

L’accordo

La firma è arrivata a seguito di una serie di valutazioni positive da parte delle autorità regolatorie. Walgreens ha rilevato la quota di GuoDa attraverso un aumento di capitale del valore di 416 milioni di dollari. L’investimento sarà valutato con il metodo del patrimonio netto. Stefano Pessina, Executive vice chairman e ceo, ha commentato: “Siamo felici di aver ottenuto le approvazioni regolatorie e di aver ora finalizzato questo nostro accordo di investimento. Siamo convinti – continua Pessina – che GuoDa abbia una posizione forte nel settore e noi siamo ben posizionati per supportarla nei suoi obiettivi di ulteriore crescita. Presto inizieremo a condividere le nostre migliori esperienze internazionali e la nostra expertise nella farmacia. Crediamo ci sia un grande potenziale e che lavorando insieme possiamo avere un ruolo decisivo e di trasformazione nell’evoluzione nel mercato della farmacia retail cinese”.

L’appetito per le farmacie

Le grandi multinazionali del settore healthcare (e non solo) si stanno dando battaglia per accaparrarsi nuove fette di mercato. Un business, quello delle farmacie, che di recente ha riguardato anche Amazon che ha acquisito la farmacia online Pillpack. Un accordo di circa un miliardo di dollari. Tra l’altro, proprio a seguito di questo annuncio, Walgreens aveva perso in borsa oltre dieci punti percentuali.

Il profilo di GuoDa

Sinopharm holding GuoDa è una grande catena di farmacie nazionale cinese. È la piattaforma di farmacia retail di China national pharmaceutical group corporation (Cnpgc), fondata a marzo 2004 e con sede principale a Shanghai. GuoDa gestisce più di 3800 farmacie in circa 70 città, con un totale di quasi 20 mila collaboratori. Nel 2016, GuoDa è stata consolidata in China national accord medicines corporation (“Sinopharm Accord”). Dopo oltre 10 anni di rapida crescita, GuoDa ha sviluppato una presenza nazionale in 19 province, regioni autonome e municipalità.