Liste d’attesa, trasparenza sui tempi solo in cinque Regioni

A dirlo è uno studio della Fondazione Gimbe, analizzando i risultati preliminari di un monitoraggio indipendente sulla rendicontazione pubblica dei tempi di attesa. Promosse Basilicata, Emilia Romagna, Lazio, Valle d’Aosta e P.A. di Bolzano

La maggior parte delle Regioni italiane bocciate in materia di trasparenza sulle liste d’attesa. A dirlo sono i primi risultati di un monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe sulla rendicontazione pubblica dei tempi di attesa. Un’analisi che premia cinque Regioni: Basilicata, Emilia Romagna, Lazio, Valle d’Aosta e P.A. di Bolzano. E assegna una maglia nera a Campania, Molise e Toscana.

L’iniziativa del ministro e lo studio Gimbe

Lo scorso 14 giugno, in vista della predisposizione del nuovo Piano nazionale di governo delle liste d’attesa (Pngla), il ministro della Salute Giulia Grillo ha inviato a Regioni e Province autonome una circolare finalizzata a raccogliere informazioni capillari sulle modalità di gestione delle liste di attesa e dell’attività libero-professionale intramuraria. “Considerato l’interesse del nuovo esecutivo per la spinosa questione dei tempi di attesa – spiega Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione GImbe – abbiamo deciso di rendere noti i risultati preliminari del monitoraggio indipendente sugli adempimenti di Regioni e Province autonome”. Informazioni che, secondo quanto previsto dal cosiddetto “decreto trasparenza” (Dlgs 14 marzo 2013, n. 33), dovrebbero essere rese pubblicamente disponibili a tutti i cittadini.

In questa prima fase dello studio, spiega la Fondazione, la ricerca dei documenti è stata effettuata sia tramite la consultazione diretta dei siti web istituzionali di Regioni e Province autonome sia tramite ricerche Google utilizzando varie parole chiave: “liste di attesa”, “liste d’attesa”, “tempi di attesa”, “tempi d’attesa”.

Tutte le Regioni e Province autonome rendono disponibili sia le delibere di recepimento del Pngla 2010-2012 sia i Piani Regionali per il governo delle liste di attesa. Dopo la pubblicazione della prima versione, tali piani sono stati variamente aggiornati o integrati dal 2010 al 2018. Dai siti istituzionali emerge un quadro molto eterogeneo, riassunto così dalla Fondazione Gimbe:

Campania, Molise e Toscana non rendono disponibile alcun report.

Calabria, Lombardia e Umbria rimandano ai siti web delle aziende sanitarie, senza effettuare alcuna aggregazione dei dati a livello regionale.

9 Regioni e una Provincia autonoma rendono disponibile solo l’archivio storico sui tempi di attesa con range temporali e frequenza degli aggiornamenti molto variabili: Provincia autonoma di Trento dal 2013 al 2017, Abruzzo dal 2013 al 2014, Friuli-Venezia Giulia dal 2009 al 2014, Liguria dal 2017 a marzo 2018, Marche da settembre 2014 a maggio 2018, Piemonte dal 2009 al 2017, Puglia da aprile 2012 a ottobre 2017, Sardegna da ottobre 2014 ad aprile 2018, Sicilia solo ottobre 2013, Veneto da gennaio 2017 ad aprile 2018.

Solo 5 Regioni offrono sistemi avanzati di rendicontazione pubblica sui tempi di attesa:

La Provincia autonoma di Bolzano riporta per 58 prestazioni i tempi di attesa nelle aziende sanitarie riferiti ad un preciso giorno di riferimento del mese precedente (30 maggio 2018).

La Valle d’Aosta riporta i tempi di attesa nelle aziende sanitarie per oltre 100 prestazioni riferite al mese precedente (giugno 2018).

L’Emilia-Romagna, tramite un portale ad hoc, permette di conoscere per 50 prestazioni il numero e la percentuale di prenotazioni erogate dalle aziende sanitarie entro i tempi massimi previsti. I report sono elaborati a cadenza settimanale dal gennaio 2016 e sono disponibili anche report storici dal gennaio 2015. Il sistema permette anche di confrontare le performance per singola prestazione tra differenti aziende sanitarie.

Il portale della Regione Lazio offre per 44 prestazioni le stesse modalità di rendicontazione dell’Emilia Romagna, ma non permette di confrontare le performance per singola prestazione tra differenti aziende sanitarie. I dati sono elaborati a cadenza settimanale a partire dal 21 maggio 2018, ma non è disponibile alcun archivio storico.

La Basilicata, tramite un portale ad hoc, permette di conoscere in tempo reale i tempi di attesa per le prestazioni erogate da ciascuna azienda sanitaria e di consultare l’archivio storico 2014-2018 dei tempi medi di attesa per tutte le prestazioni in tutte le strutture sanitarie. Non consente, invece, di confrontare in tempo reale i tempi di attesa per singola prestazione tra differenti strutture.

Un auspicio

I risultati preliminari dello studio dimostrano che la trasparenza sui tempi di attesa rimane in larga parte disattesa dalle Regioni. “Al fine di contrastare questo inaccettabile livello di mancata trasparenza – conclude Cartabellotta – la Fondazione Gimbe auspica che il nuovo Piano nazionale per il governo delle liste di attesa definisca criteri univoci per rendicontare pubblicamente i tempi di attesa, per consentire ai cittadini di partecipare attivamente al miglioramento dei servizi sanitari e per fornire a Istituzioni e ricercatori una base univoca di dati per confrontare le performance regionali, anche ai fini di un inserimento di tale indicatore nel monitoraggio degli adempimenti Lea”.