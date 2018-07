Farmaci a base di valsartan: Aifa dispone il ritiro di alcuni lotti

Sono utilizzati nel trattamento di ipertensione arteriosa, insufficienza cardiaca e post-infarto. La misura precauzionale in Italia e in Europa dopo il riscontro di un difetto qualità nella produzione del principio attivo in un sito cinese

Alcuni lotti di farmaci a base di valsartan sono stati ritirati dall’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) e dagli altri enti regolatori europei. Una misura precauzionale dopo che è stato riscontrato un difetto di qualità nella produzione del principio attivo in uno stabilimento cinese. I prodotti e i lotti interessati sono stati ritirati dalle farmacie e dalla catena distributiva. A darne notizia è una nota dell’Aifa. I medicinali a base di valsartan vengono utilizzati per il trattamento dell’ipertensione arteriosa e dell’insufficienza cardiaca e nei pazienti che hanno subito un infarto cardiaco.

Indicazioni pratiche per il cittadino

I pazienti che sono in cura con farmaci a base di valsartan devono verificare se il medicinale che assumono sia presente nella lista dei medicinali coinvolti dal ritiro a scopo precauzionale. Se il farmaco non è tra quelli indicati nell’elenco – sottolinea Aifa – il paziente può continuare regolarmente il trattamento. Se, invece, si è in trattamento con uno dei prodotti presenti nell’elenco, l’agenzia consiglia di consultare il medico il prima possibile per passare ad altri farmaci. Aifa raccomanda di non interrompere il trattamento senza aver parlato con il tuo medico.

Un caso di “impurezza”

La presenza di una “impurezza” – spiega Aifa – è stata riscontrata nel principio attivo valsartan prodotto dall’officina della Zhejiang Huahai Pharmaceuticals, nel sito di Chuannan, Duqiao, Linai (Cina) e attualmente risulta che l’impurezza sia presente solo nei prodotti fabbricati in quel sito. L’impurezza – precisa Aifa – è la N-nitrosodimetilamina (NDMA), classificata come sostanza probabilmente cancerogena per l’uomo, che sarebbe presente nei lotti di materia prima utilizzati per produrre i medicinali contenenti valsartan oggetto di ritiro.

Aifa – conclude l’agenzia – sta lavorando insieme all’Agenzie europea dei medicinali (Ema) e alle altre agenzie europee per valutare il grado di contaminazione nei prodotti coinvolti e adottare misure correttive nel processo produttivo.