Università Cattolica: Bellantone confermato preside della Facoltà di Medicina

L’Università Cattolica conferma Rocco Bellantone alla guida della Facoltà di Medicina. Ordinario di Chirurgia generale, è stato eletto per la terza volta consecutiva e resterà in sella fino al 2022. Ad annunciarlo è una nota dell’ateneo.

Il profilo

Bellantone, nato a Villa San Giovanni (Reggio Calabria) nel 1953, si è laureato in Medicina e Chirurgia all’Università Cattolica nell’anno accademico 1976-77 e ha conseguito presso la stessa Università le specializzazioni in urologia e in chirurgia generale. È direttore del Master Universitario in Chirurgia Bariatrica e Metabolica e direttore scientifico del Master Universitario in Endocrinochirurgia e Senologia dell’Università Cattolica.

Quanto all’attività clinica e assistenziale, Bellantone è direttore del Governo Clinico nonché direttore dell’Uoc di Chirurgia Endocrina e Metabolica della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs. Ha condotto come primo operatore oltre 10mila interventi di media e alta chirurgia. È stato fra i primi in Italia – ricorda la nota dell’ateneo – a dare ampio spazio alle moderne tecniche di Endocrinochirurgia mini-invasiva. In questo ambito, è stato tra gli ideatori di una nuova tecnica di chirurgia tiroidea video assistita (Mi-vat).

Incarichi istituzionali e scientifici

Bellantone, inoltre, è membro confermato del Consiglio superiore di sanità, dove presiede la prima sezione. È a capo del club delle Uec (Associazione delle unità di endocrinochirurgia italiane). È membro fondatore dell’European society of endocrine surgery (Ese). È membro dell’International association of endocrine surgery (Iaes) e dell’American association of endocrine surgeons (Aaes).

Foto © Piergiorgio Pirrone