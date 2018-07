Istat, cresciuta la produzione pharma a maggio 2018

Lo indica l'Istat facendo riferimento all'indice destagionalizzato mensile. Quello farmaceutico è tra i comparti che mostrano la crescita congiunturale migliore +6,6%

La produzione pharma è cresciuta a maggio 2018 su maggio 2017. Lo indica l’Istat facendo riferimento all’indice destagionalizzato mensile. Quello farmaceutico è tra i comparti che mostrano la crescita congiunturale migliore +6,6%. A farle buona compagnia anche la fabbricazione di apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche (+7,3%) e i macchinari e attrezzature (+5,1%). Bene anche il chimico con un +1,4%.

Gli altri valori

Rispetto al mese precedente il farmaceutico ha lasciato sul terreno due punti e mezzo percentuali. Tuttavia c’è stata una crescita dello 0,9% nel trimestre marzo-maggio 2018 rispetto ai tre mesi precedenti (dicembre-febbraio). Ottimi risultati, invece, sui primi cinque mesi di quest’anno rispetto a quelli del 2017 (+7,2). Anche il chimico è cresciuto, seppur più timidamente. Oltre al +1,4% rispetto a maggio 2017, ha visto un +0,6% su aprile 2018 e un -1,5% rispetto al trimestre dicembre-febbraio. Infine si segnala la crescita di un punto e mezzo percentuale su base dei primi cinque mesi del 2017.

La produzione industriale

L’indice di riferimento segnala un aumento dello 0,7% rispetto ad aprile e del 2,1% rispetto a maggio 2017. Tuttavia nel trimestre marzo-maggio, la produzione è diminuita dello 0,4% rispetto allo stesso periodo del 2017. In aggiunta, rileva l’istituto italiano di statistica, tra gennaio e maggio, la media della produzione è cresciuta, su base annua, del 2,8%. Cala l’automotive: -4% su base mensile e -1,5% su base annua. Infine meno bene l’ottica che vede una flessione dell’1,6%. Gli indici corretti per gli effetti di calendario registrano a maggio 2018 variazioni tendenziali positive in tutti i raggruppamenti; crescono in misura apprezzabile i beni strumentali (+3,1%), l’energia (+2,2%) e i beni di consumo (+2,1%) mentre più limitato è l’aumento dei beni intermedi (+1,3%).