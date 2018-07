Pfizer, Trump critica l’azienda su Twitter per il rincaro dei farmaci

Le critiche tramite il social network hanno riguardato la politica dell'azienda che ha deciso di aumentare i listini dei medicinali a prescrizione. Subito dopo il "cinguettio" il titolo in borsa ha subito un calo seguito da un rimbalzo positivo

Trump critica l’azienda su Twitter e il titolo di Pfizer flette in borsa. La notizia arriva dal Wall Street Journal che riprende fedelmente il cinguettio del presidente Usa. Da 37,44 punti si è passati a 37,18. Il tutto in pochissimi minuti. Trump ha twittato intorno alle 13 di ieri (ora locale) e in pochi minuti il titolo della multinazionale è crollato al Nyse. Tuttavia subito dopo c’è stato il rimbalzo positivo fino a 37,30 punti.

Il tweet

The Donald non si è risparmiato e ha attaccato a testa bassa. Il presidente ha duramente contestato l’innalzamento dei prezzi (+8%) di circa 40 farmaci a prescrizione. Già in passato l’inquilino della Casa Bianca aveva contestato i listini troppo elevati, invitando le aziende pharma a ridurre drasticamente le loro pretese economiche.

“Pfizer e altri dovrebbero vergognarsi per aver aumentato i prezzi dei farmaci senza motivo. Stanno semplicemente approfittando dei poveri e degli altri che non sono in grado di difendersi, mentre allo stesso tempo offrono prezzi ridicoli ad altri paesi in Europa e altrove. Risponderemo!”, ha twittato Trump. La compagnia, già qualche settimana fa si era difesa con un comunicato dicendo che l’innalzamento dei prezzi riguardava solo il 10% del portfolio. Inoltre, ha aggiunto Pfizer, il rincaro non inciderebbe sulle tasche dei pazienti.

Trump contro l’industria?

Da Washington, Trump ha dichiarato a maggio che le aziende avrebbero dovuto abbassare i prezzi su base volontaria. Ma niente di tutto questo è avvenuto. Anzi. Stando a quanto rivelano i media americani citando Morgan Stanley i prezzi dei brand sono aumentati, anche se di poco. Nel 2018 l’aumento è stato del 6,6%, contro il 6,5% dello stesso periodo del 2017. Tra l’altro le aziende pharma tirano un sospiro di sollievo. Infatti nelle proposte presidenziali non c’è traccia, almeno per ora, di favorire l’ingresso di farmaci a basso costo dal Canada o dare maggiore potere allo Stato di negoziare i listini. Nonostante, si sa, la borsa sia molto suscettibile, sono in tanti a pensare che l’azione di Trump non sia davvero incisiva. Forse, secondo i democratici, viziate da possibili conflitti di interesse. Il segretario alla salute Alez Azar è stato un dirigente di Eli Lilly e Novartis ha ammesso di aver pagato più di un milione di dollari (tutto lecito) alla società di consulenza di Michael Cohen, avvocato del presidente coinvolto nello scandalo con una pornostar.