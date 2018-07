Antares, utile netto in crescita nel 2017; +72% rispetto al 2016

La società bresciana è passata dai 9,3 milioni di due anni fa a 16 milioni nel 2017. Il fatturato consolidato ha fatto registrare una crescita del 52% toccando quota 89,3 milioni di euro. Nel 2016 erano 58,5 milioni

Utile netto in crescita per Antares Vision società attiva nel settore delle macchine e sistemi per l’ispezione visiva. Nel 2017 è stato registrato un +72% rispetto al 2016. Si è passati da 9,3 a 16 milioni di euro.

Gli altri indici di crescita

Il fatturato consolidato della multinazionale bresciana ha fatto registrare una crescita del 52% toccando quota 89,3 milioni di euro. Nel 2016 erano 58,5 milioni. L’Ebidta arriva a 23,3 milioni di euro (+95% rispetto ai 11,9 del 2016) e l’Ebit a 22,4 milioni di euro (+101% rispetto agli 11,1 del 2016). Ammortamenti per 948 mila euro e imposte per 6,3 milioni.

I ricavi e le assunzioni

I ricavi sono suddivisi nelle seguenti aree geografiche: 16% in Italia, 32% nei Paesi Ue e il 52% nel resto del mondo. Gli ordini raccolti nel 2017 sono stati pari a 107 milioni. Una crescita aziendale importante che non poteva non riguardare anche il personale. Nel 2017 sono stati assunti oltre 80 nuovi collaboratori altamente specializzati. La forza lavoro a livello globale supera adesso le 400 unità ed è stimata oltre le 500 entro la fine del 2018. “La nostra azienda – afferma il ceo Emidio Zorzella – dopo aver raggiunto nel 2017 il traguardo dei primi 10 anni di attività, prosegue nel suo importante percorso di crescita. Lo scorso anno abbiamo inaugurato il nostro Innovation center di Galway, in Irlanda, ma anche un sito produttivo a Sorbolo (Parma) interamente dedicato all’ideazione e alla produzione di macchine d’ispezione innovative. Inoltre abbiamo consolidato la nostra presenza internazionale in oltre 60 Paesi. Per l’esercizio 2018 puntiamo ad ampliare l’attività in nuovi settori di mercato come il Food &, Beverage e i dispositivi biomedicali, oltre a far crescere ulteriormente il nostro network globale”.