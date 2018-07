Antibiotici e antivirali, Novartis frena sulla ricerca

L'azienda svizzera ha deciso di chiudere uno stabilimento di ricerca a San Francisco in cui lavorano 140 persone. Un'altra big che arresta lo studio di nuovi farmaci contro l'antibioticoresistenza

Sul trovare nuove formulazioni per antibiotici e antivirali, Novartis mette un freno. Infatti anche il colosso svizzero ha deciso di chiudere un impianto a San Francisco specializzato nella ricerca di nuovi antibatterici.

Il centro di ricerche

Nell’impianto californiano lavorano 140 persone e al momento nessuno è stato informato riguardo un possibile ricollocamento. Più probabile, se non sicura, una buonauscita. L’azienda stessa ha comunicato la decisione di abbandonare la ricerca su nuovi medicinali. Il motivo di questa scelta sta nel fatto che l’azienda di Basilea vuole dare priorità ad altre aree e patologie. Su tutte oncologia, terapie geniche, neuroscienze e oftalmologia. Tuttavia la società tende a sottolineare che sta pensando di concedere numerose concessioni di licenza ad altre compagnie specializzate per contrastare la piaga dei superbug. In pipeline erano in cantiere 32 programmi di ricerca.

Bassi ricavi

La ricerca sugli antibiotici non porta grandi guadagni e sempre più aziende stanno tirando i remi in barca. In sostanza la ricerca non riesce a star dietro a un fenomeno noto in natura, ossia quello dell’evoluzione del batterio che si abitua agli ambienti ostili e si rafforza. Pur consci di questa proprietà evolutiva, i ricercatori non hanno fatto passi avanti. Organizzazione mondiale della sanità e Unione europea hanno attivato dei piani specifici. Ma si fa fatica. Nel 2015 gli Usa hanno stanziato un miliardo di dollari per far fronte al problema e l’Italia segue un piano triennale di contrasto all’antimicrobico-resistenza (Pncar). Sei linee d’azione: la sorveglianza, la prevenzione, l’uso corretto degli antibiotici, la formazione del personale sanitario, l’informazione e la ricerca.