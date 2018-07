Esecuzione capitale, un’azienda pharma la blocca per la prima volta

La Alvogen ha presentato ricorso contro l’utilizzo del proprio farmaco – il midazolam – per un’iniezione letale in Nevada. Il tribunale ha così fermato l'esecuzione del detenuto

Stop a un’esecuzione capitale, un’azienda pharma con sede nel New Jersey è la prima a esserci riuscita. La Alvogen ha infatti presentato ricorso contro l’utilizzo del proprio farmaco per l’iniezione letale in Nevada. Si tratta del midazolam un potente sedativo utilizzato oggi nel campo dell’anestesia. Il tribunale ha così fermato l’esecuzione di Scott Raymond Dozier, 47 anni, condannato a morte per duplice omicidio.

La combinazione di farmaci

Come si legge sul Time il midazolam da maggio è utilizzato in sostituzione del diazepam nel carcere del Nevada. Il protocollo di esecuzione adottato nel carcere è il primo nel suo genere e richiede anche il fentanil, un oppiaceo sintetico per rallentare la respirazione, e il cisatracurio, farmaco in grado di paralizzare i muscoli per prevenire il movimento e interrompere la respirazione. “Si tratta di una combinazione di farmaci che nessuno ha mai usato prima – ha dichiarato Robert Dunham, direttore esecutivo del Death Penalty Information Center di Washington, D.C. – di cui non si sa molto”. E che potrebbe causare anche sofferenza al detenuto.

Le compagnie possono bloccare l’uso dei loro farmaci?

Da una decina di anni ormai le aziende farmaceutiche stanno combattendo affinché i loro prodotti non siano usati nella pena capitali. Sia per motivi etici sia legali. Nonostante l’orientamento degli ultimi tempi quella della Alvogen è solo la seconda contestazione da parte di un’azienda farmaceutica negli Stati Uniti, come ha affermato Dunham. La precedente risale allo scorso anno quando la McKesson Corp, aveva dichiarato di non volere avere nulla a che fare con le esecuzioni ma non riuscì ad opporsi. La Corte Suprema dell’Arkansas si pronunciò contro la compagnia permettendo che l’esecuzione andasse avanti. La società aveva anche accusato lo Stato di ottenere il bromuro di vecuronio – farmaco usato per bloccare la respirazione – sotto falsi pretesti. Ma le questioni legali sul fatto che le compagnie farmaceutiche possano bloccare l’uso dei loro farmaci nella pena di morte sono tutt’altro che risolte.

Un off label “a fin di male”

Alvogen ha accusato il Nevada di voler utilizzare illegalmente la benzodiazepina per scopi non approvati. Una sorta di off label “a fin di male”. Il denetuto è tornato nel braccio della morte, mentre negli Usa si è aperto un dibattito su come applicare la pena capitale in un’era in cui le aziende farmaceutiche si oppongono sempre più spesso all’utilizzo dei propri prodotti a questo scopo. Todd Bice, legale di Alvogen, ha spiegato che l’azienda aveva scritto allo Stato del Nevada in aprile annunciando l’opposizione all’uso di midazolam nelle esecuzioni. E in una nota la società ha precisato che continuerà a lavorare a livello legale per assicurare che i suoi prodotti non siano usati nelle esecuzioni.