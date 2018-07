Farmaci per iniezione letale, i poteri legali di Big pharma per opporsi all’uso

Il caso del tiopental prodotto da Pfizer-Hospira e utilizzato per la pena di morte (risalente a maggio 2016), fa riflettere su quanto, dal punto di vista legale, si possa fare per controllare la destinazione dei propri prodotti. Dal numero di settembre 2016 di AboutPharma and medical devices

di Laura Orlando Responsabile del settore Life Sciences e del dipartimento Proprietà Intellettuale, Studio Legale Simmons & Simmons Italia

Nell’ambito normativo italiano e comunitario sono previste diverse ipotesi in cui, in via eccezionale, è consentito l’uso di prodotti farmaceutici in mancanza di relativa Aic. Autorizzazione rilasciata dalle competenti autorità regolatorie – in Italia, l’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) – a seguito di una delle procedure previste dalla legge. Vi sono per esempio le ipotesi di “uso compassionevole”.Vale a dire l’uso terapeutico di un medicinale ancora sottoposto a sperimentazione clinica quando non esista valida alternativa terapeutica al trattamento di patologie gravi. Nonché le ipotesi di importazione di farmaci innovativi in commercio in altri Stati ma non sul territorio nazionale. Tuttavia, si parla più precisamente di uso off label di un medicinale nel caso in cui questo sia somministrato con modalità o per finalità diverse da quelle che formano oggetto di Aic e sono riportate nel foglietto illustrativo. Ma si può parlare anche di un uso off label “a fin di male” nel caso dei farmaci per iniezione letale. Utilizzati per la pena di morte negli Usa e quindi con un’indicazione non autorizzata.

Le conseguenze dell’off label

Il perimetro della responsabilità di un’azienda produttrice per la commercializzazione del medicinale, sancita a carico dell’azienda titolare dell’Aic dall’articolo 6 del decreto legislativo 219/2006 dovrebbe coincidere con quello dell’Aic e non estendersi a usi terapeutici del farmaco che dall’Aic non siano coperti. Questa limitazione di responsabilità dovrebbe concernere soprattutto le ipotesi di responsabilità da prodotto, ricorrendo in tal caso le circostanze di esclusione della responsabilità previste in generale dal Codice del Consumo (decreto legislativo 206/2005, articolo 118). Tuttavia, nella prassi non sono mancate situazioni in cui l’azienda farmaceutica sia stata chiamata a rispondere delle conseguenze dannose derivanti dall’uso off label del proprio farmaco, soprattutto nel caso in cui non abbia inteso richiedere un’estensione dell’Aic per tale uso off label una volta che ne sia venuta a conoscenza.

Poteri contro finalità illecite?

Ciò che invece non sembra aver ancora formato oggetto della dovuta attenzione è il tema di quali siano, se vi siano, i poteri di controllo o di veto dell’azienda farmaceutica nei casi in cui l’uso fuori indicazione di un farmaco assuma finalità propriamente illecite.

Il caso tiopental, Pfizer

La questione in certa misura è recentemente salita alla ribalta delle cronache riguardo al farmaco tiopental, a seguito del recente annuncio da parte di Pfizer dell’intenzione di rafforzare i controlli affinché tale sostanza (nonché ogni altra sostanza dalla stessa Pfizer prodotta) cessi di essere utilizzata per la somministrazione di iniezioni letali nelle condanne a morte eseguite negli Stati Uniti. Si tratta evidentemente di un caso limite di uso off label “a fin di male”, cui si associano forti implicazioni etiche oltre ad un gravissimo danno di immagine per la società farmaceutica, che aveva sviluppato il farmaco per ben altre finalità cliniche.

Un controllo difficile

Il caso in questione, pur essendo un caso limite, ha tuttavia fatto riflettere sulle difficoltà che l’industria farmaceutica incontra nel contrastare fenomeni di uso illecito, oltre che fuori indicazione, dei propri farmaci, per la sostanziale assenza di meccanismi che consentano all’azienda titolare dell’Aic di opporsi a tali fenomeni. L’uso di farmaci fuori indicazione può concretizzarsi anche in altre fattispecie illecite, benché di minor interesse mediatico. Un esempio è il caso in cui l’uso off label di un medicinale sia in violazione di diritti di brevetto di terzi.

Se a essere colpevole è l’azienda

Se un composto è capace di due usi, uno brevettato ed uno non brevettato, la produzione e la messa in commercio del composto sono in sé lecite e il brevetto sarà violato solo se l’acquirente lo destinerà all’uso brevettato. A rigore, nel caso del composto farmaceutico è il medico a prescrivere il prodotto medicinale per un certo uso e pertanto, nel caso in cui tale uso sia in violazione di diritti di brevetto di terzi, la responsabilità dovrebbe essere esclusivamente in capo al medico. Tuttavia, l’azienda farmaceutica che produce e commercializza il composto può essere ritenuta anch’essa responsabile, a titolo di c.d. contraffazione indiretta (o “contributory infringement”). Si tratta di una particolare fattispecie di responsabilità per violazione di brevetto riconosciuta e sanzionata come illecita anche nel nostro ordinamento, pur non essendo contemplata esplicitamente in alcuna norma di legge.

Lo “skinny labelling”

Poco o nulla può fare l’azienda farmaceutica per indurre il medico a prescrivere il medicinale per l’uno o l’altro uso. Ciò che tuttavia l’azienda può fare è accertarsi che l’uso lesivo delle privative brevettuali altrui sia fuori dall’ambito della propria Aic. Si parla di “skinny labelling”, anche se normalmente l’espressione è impiegata con un’accezione negativa, a connotare soprattutto i casi in cui l’azienda sia consapevole dell’uso contraffattorio del proprio farmaco da parte di terzi e ciò nonostante non abbia fatto tutto quanto in proprio potere per ostacolare tale uso, ad esempio attraverso la pubblicazione di un apposito disclaimer.

Un proprio codice deontologico

Un altro strumento a disposizione dell’azienda farmaceutica è l’adozione e la pubblicazione di un proprio codice deontologico. Il cui significato è in parte simbolico ma non per questo meno rilevante. Il codice è rivolto ai dipendenti della società e a tutti coloro che a qualsiasi titolo collaborano con l’azienda. rappresenta un ausilio e uno strumento di indirizzo per la risoluzione delle problematiche di natura etica nelle aree più sensibili dell’esercizio della pratica quotidiana; nell’interazione con professionisti sanitari, pazienti e relative organizzazioni, autorità regolatorie, partner scientifici e commerciali. Il codice deontologico aziendale è in sostanza uno strumento di compliance e di tutela della reputazione dell’azienda farmaceutica.

Una “situazione speciale”

I codici deontologici adottati e resi pubblici dalle primarie aziende farmaceutiche normalmente specificano che nell’adempimento degli obblighi di farmacovigilanza, l’uso off label debba essere considerato una “situazione speciale”. E come tale meritevole di una più alta soglia di attenzione. Questa si concretizza, ad esempio, nella responsabilità in capo a dipendenti e collaboratori dell’azienda di inoltrare immediatamente le segnalazioni relative alle “situazioni speciali” al responsabile di farmacovigilanza locale o al dipartimento internazionale di farmacovigilanza.

Le criticità dell’uso off label

L’uso off label dei prodotti medicinali risponde senz’altro a finalità generali assolutamente meritevoli. Assolve per esempio alla primaria funzione di consentire l’accesso al farmaco in assenza di alternative terapeutiche per il trattamento di patologie anche molto gravi. Tuttavia l’attuale contesto normativo è caratterizzato da una disciplina in materia di off label stratificata e poco organica. Per cui la prescrizione di farmaci fuori indicazione può presentare importanti criticità. Non solo sotto il primo, e più ovvio, profilo della sicurezza dei pazienti ma anche per le implicazioni che possono derivarne rispetto al sistema della tutela della proprietà intellettuale. Punto che costituisce il cardine ed il motore di tutto il processo di ricerca e sviluppo in ambito farmacologico.

