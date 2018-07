Il direttore generale dell’Ifo di Roma resta alla guida della Federazione delle aziende sanitarie e ospedaliere, che presiede dal 2014

Fiaso sceglie la continuità. Francesco Ripa di Meana, direttore generale dell’Ifo di Roma, è stato confermato presidente della Federazione delle aziende sanitarie e ospedaliere che presiede dal 2014. Lo ha deciso l’assemblea annuale di Fiaso, appuntamento propedeutico alla convention in programma a novembre per celebrare i 20 anni della federazione e i 40 anni del Servizio sanitario nazionale (Ssn).

Fiaso, tre priorità per il futuro

Ripa di Meana individua tre priorità per il prossimo futuro. In sintesi, Fiaso dovrà:

– rappresentare un punto di riferimento per la diffusione delle esperienze manageriali;

– fare chiarezza non solo sui temi dell’autonomia dalla politica e della lotta alla corruzione ma anche sulla contrapposizione tra manager e professionisti;

– porre al centro dell’agenda alcuni temi prioritari, come l’urgenza di politiche del personale adeguate ai problemi di d’oggi e non solo del divenire, la necessità di un grande investimento nell’innovazione, il rilancio della ricerca clinica come driver dell’innovazione, il rapporto fra sociale e sanità nella continuità delle cure.

Un bilancio

“Gli ultimi tre anni – commenta il presidente di Fiaso – sono stati particolarmente intensi ma hanno consentito a Fiaso di posizionarsi come repository più grande d’Italia in termini di capitale di esperienze e best practices, con una visione aziendale della quale il Paese ha tanto bisogno. A più di 22 anni dalla loro istituzione – prosegue – possiamo dire che le Aziende rimangono il modello di riferimento di governance dell’Ssn, anche con le nuove varianti regionali. E se paragoniamo la crisi degli anni ’80, che coinvolse le vecchie Usl, con quella di 10 anni orsono, possiamo dire che le Aziende e i loro manager hanno tenuto bene, anche grazie a Fiaso. Per questo continuiamo ad esigere che ai processi sommari e mediatici si accompagni una rapida conclusione dei procedimenti in corso, per pervenire alla necessaria chiarezza del ruolo del management”.

Il comitato di presidenza

L’Assemblea ha anche confermato l’attuale comitato di presidenza, con l’unica eccezione di Valerio Fabio Alberti, Dg della Asl Città di Torino e past president di Fiaso, che subentra a Pierluigi Tosi, già Dg dell’Aou Senese.

Nel comitato siedono il presidente Ripa di Meana e i vicepresidenti: Valerio Fabio Alberti (dg Asl Città di Torino); Mara Azzi (dg Ats di Bergamo); Maria Paola Corradi (dg Ares 118 Lazio); Walter Giacomo Locatelli (Cs Alisa Liguria); Rocco Maglietta (Cs Aor Ospedale San Carlo di Potenza); Giovanni Migliore (cs Arnas “Civico – Di Cristina – Benfratelli” di Palermo); Annamaria Minicucci (dg Aorn Santobono Pausilipon di Napoli); Fausto Nicolini (dg Ausl Irccs di Reggio Emilia).