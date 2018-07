Human Technopole, al via nuovi bandi

Il centro avvia la selezione per la nomina del responsabile delle operazioni e dei quattro membri del Comitato di gestione. Il termine entro il quale presentare domanda di partecipazione a queste selezioni è il 16 settembre 2018

Al via nuovi bandi per Human Technopole, il nuovo istituto di ricerca sulle scienze della vita di Milano. Il centro avvia la selezione per la nomina del responsabile delle operazioni e dei quattro membri del Comitato di gestione. Il termine entro il quale presentare domanda di partecipazione a queste selezioni è il 16 settembre 2018.

Personale cercasi: comitato di gestione e responsabile delle operazioni

I membri del Comitato di gestione saranno in carica per quattro anni e potranno essere confermati una sola volta. Il responsabile delle operazioni avrà l’incarico della gestione operativa delle attività della Fondazione e del personale amministrativo. Il suo mandato durerà tre anni con possibilità di successiva assunzione a tempo indeterminato. “Il progetto sta procedendo in modo costante e deciso” dice Marco Simoni, presidente della Fondazione Human Technopole. “L’individuazione del responsabile delle operazioni e dei membri del Comitato di gestione ci permetterà di entrare sempre più nell’operatività. Partendo già dall’arrivo dei primi ricercatori lo scorso gennaio. Procederemo a cascata con importanti selezioni del management scientifico. Iniziando da quelle per i direttori dei centri di ricerca previsti dal progetto”.

Il responsabile delle operazioni

Riporta al direttore della Fondazione ed è responsabile del coordinamento di vari processi.

• Pianificazione annuale del budget, secondo il piano strategico approvato dal Consiglio di sorveglianza.

• Redazione del bilancio annuale.

• Definizione delle attività di amministrazione e finanza, di acquisto di beni e servizi. Nonché della gestione dei sistemi informativi e informatici della Fondazione. Gestisce anche i contenziosi e gli affari legali.

• Determina il fabbisogno di personale.

• Agisce nel rispetto delle norme di finanza pubblica, del codice appalti, delle policy e interne sull’utilizzo delle risorse economiche e finanziarie.

La candidatura ideale vanta esperienza manageriale pluriennale in enti di ricerca. Ma anche nella pubblica amministrazione o università. In aggiunta una conoscenza approfondita delle dinamiche di tali organizzazioni. Possiede inoltre un diploma di laurea magistrale e un ottimo inglese.

Il comitato di gestione

L’organo è composto da cinque componenti, compreso il direttore della Fondazione.

• Nomina i direttori dei centri e le commissioni per il reclutamento del personale.

• Definisce i regolamenti sul funzionamento della Fondazione prima dell’approvazione dal consiglio di sorveglianza.

• Propone al consiglio di sorveglianza le modifiche dello statuto.

• Sottopone al consiglio di sorveglianza il piano economico.

I candidati dovranno vantare una comprovata esperienza in ambito giuridico-amministrativo e economico-aziendalistico. Ma anche nell’organizzazione e gestione di centri di ricerca scientifica o della salute pubblica.