Fecondazione in vitro, NextClinics acquisisce l’italiana GynePro

Il gruppo europeo di strutture sanitarie ha rilevato la totalità di quello italiano. L'operazione fa seguito a una serie di investimenti in Europa avviati nel 2017 per un totale di 80 milioni di euro

NextClinics acquisisce l’italiana GynePro. Il gruppo europeo di strutture sanitarie NextClinics ha rilevato la totalità del gruppo italiano GynePro. Quest’ultimo è attivo trattamento della sterilità, della fecondazione in vitro e della diagnosi prenatale.

Investimenti e cambiamenti nel management

Marco Filicori, fondatore di GynePro, rimarrà direttore medico e diventerà azionista di NextClinics. L’operazione è figlia di investimenti precedenti, avviati già dal 2017 in tutta Europa (80 milioni di euro). Miroslav Herden, ceo di NextClinics è soddisfatto. “GynePro è un’importante centro clinico italiano specializzato in Pma e diagnosi prenatale. Gode di un’eccellente reputazione nella fecondazione in vitro in Italia così come nella comunità accademica. Partendo dal presupposto che l’Italia è un mercato chiave per noi, la nostra prima scelta si è indirizzata sul Gruppo GynePro”. Inoltre, promette sempre Herden, gli investimenti nel Paese continueranno con altre acquisizioni.

Donazione di ovociti e spermatozoi

L’acquisizione e le strategie che seguiranno sono orientate a potenziare vari programmi europei sul tema fertilità. In particolare la donazione di ovociti e spermatozoi e migliorare la ricerca clinica e genetica.