R&D, c’è il rischio “bolla” per i farmaci nel Regno Unito

Grandi sforzi economici per risultati scadenti. Lo studio "The biomedical bubble" di Nesta ha analizzato lo scenario britannico e ha concluso che a fronte di maggiori investimenti, in proporzione, sempre meno farmaci arrivano sul mercato

Rischio bolla per i farmaci nel Regno Unito? La congiuntura Brexit e il fallimento di numerosi test clinici di startup britanniche lo farebbe pensare. A luglio la fondazione britannica Nesta ha pubblicato uno studio (The biomedical bubble) nel quale si dice che su oltre quattro miliardi e mezzo di euro di investimenti statali per startup innovative, ben pochi hanno effettivamente visto dei risultati. L’80% dei trial proposti sono falliti. Insomma grandi investimenti, ma poca concretezza che potrebbe alimentare una bolla pronta a esplodere. Tra l’altro entro il 2020 si prevede che gli investimenti governativi arrivino a oltre otto miliardi grazie anche alla costituzione del nuovo ente pubblico Uk Research and innovation.

Gli investimenti governativi

Dal 2006, anno di istituzione del Nhs (sistema sanitario nazionale britannico), c’è stato un picco di investimenti nel settore della salute. Molto più rispetto, ad esempio, al settore energetico.

Nel 2015/2016, il budget del Nhs è arrivato a oltre un miliardo di euro. Le aree terapeutiche maggiormente interessate dai finanziamenti sono l’oncologia, il cardiovascolare, neurologia e salute mentale.

La regola di Eroom

Dopo Murphy c’è Eroom, almeno nel settore pharma. Secondo questa legge (ribattezzata così dall’analista Jack Scannell) a una crescita degli investimenti, a un certo punto, non corrisponde più una quantità equivalente di nuovi farmaci. In sostanza più si investe, meno farmaci arrivano sul mercato. Secondo questa “legge” dal 1950 il numero di farmaci approvati per ogni miliardo di dollari speso in ricerca e sviluppo si è dimezzato ogni nove anni.

L’età d’oro delle scoperte scientifiche ha poi dovuto lasciare il passo a una stagnazione che è diventata presto “recessione”. Se negli anni ’60 sviluppare un farmaco costava, in media, 100 milioni di dollari, all’inizio del XXI secolo si è arrivati a un miliardo. A questo aumento di spesa è corrisposto un calo dei farmaci in commercio. Lieve stabilizzazione nel 2012 (come si vede nel grafico) con l’ingresso di nuovi farmaci orfani per le malattie rare.

Il ritorno (che non c’è) dalla Ricerca e sviluppo

Ci si guadagna troppo poco. A fronte di un investimento il ritorno, è stato stimato, è del 3,2%. E si parla delle grandi multinazionali. Il contesto economico degli anni ’60 e ’70 era più favorevole. R&D più vantaggiosa (e meno costosa in proporzione), inflazione dei prezzi negli Usa e abbassamento delle tasse ha permesso lo sviluppo di nuovi medicinali. Oggi la situazione è diversa. Mercato meno dinamico, ricerca e sviluppo più costosa. Inoltre va anche detto che per molti farmaci come gli antitumorali, c’è lo sbarramento del costo-beneficio, non sempre superato dai trial. I protocolli e le direttive del Nice (National institute for health and care excellence) sono molto rigidi e quindi, anche in caso di bocciatura (non così raramente), il sistema sanitario britannico non può rendere disponibile quel medicinale.

I fallimenti

L’81% dei farmaci non ottiene l’autorizzazione al commercio e l’84% non supera la fase III di sperimentazione a causa di problemi di efficacia. Insomma, sottolinea il report, i farmaci non funzionano o perché non raggiunge l’obiettivo o perché le teorie scientifiche alla base della sperimentazione sono sbagliate. La spesa per la ricerca e sviluppo in Gran Bretagna ha avuto un picco nel 2011 e poi è crollata di nuovo del 20% risentendo, forse del passaggio dalle scienze fisiche a quelle digitali. Insomma qualcosa si è interrotto e il cortocircuito è evidente.