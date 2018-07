Regione Lombardia, riconoscimento alla carriera per Silvio Garattini

Il governatore Attilio Fontana ha consegnato una benemerenza allo scienziato di fama internazionale che a novembre festeggerà 90 anni: “Un grande uomo che ha contribuito a migliorare la vita di tutti noi”

Silvio Garattini riceve un riconoscimento alla carriera dalla Regione Lombardia. Oggi il governatore Attilio Fontana ha consegnato una benemerenza all’immunologo di fama internazionale che il 12 novembre prossimo festeggerà 90 anni. “Ha dedicato la sua vita – ha ricordato il presidente della Regione Lombardia – alla scienza e ha fatto parte della commissione dei saggi per il miglioramento della nostra sanità. Un grande uomo, un grandissimo scienziato che ha contribuito a migliorare la vita di tutti noi. Un lombardo da prendere ad esempio che, con azioni concrete, ha consentito di portare in alto il nome della Lombardia”.

Ricevendo il riconoscimento, Garattini ha sottolineato l’importanza di sostenere la ricerca scientifica e arginare la fuga di cervelli. “In Lombardia la situazione è migliore, ma invito il Consiglio regionale a fare di più. Siamo entusiasti dello Human Technopole, ma attenzione che non sia una cattedrale del deserto”.

“Mai come ora la ricerca è un asset di grande rilevanza. L’investimento della Lombardia che può essere paragonato a quello della Germania, nonostante ciò l’impegno va possibilmente aumentato”, ha sottolineato il governatore Fontana.

L’addio alla direzione del “Mario Negri”

Da inizio luglio Garattini ha lasciato, dopo 55 anni di attività, la direzione dell’Istituto di ricerche farmacologiche “Mario Negri” di Milano. “Un ente senza scopro di lucro – ha ricordato oggi Garattini – che ospita 700 ricercatori in farmacologia anche nel campo delle malattie rare e dal quale in questi 55 anni sono passati 7mila giovani”. Lo scienziato ha assunto la presidenza del consiglio di amministrazione, lasciando la direzione al nefrologo Giuseppe Remuzzi. Sull’ultimo numero di AboutPharma, Garattini si racconta in una lunga intervista e indica la rotta per la scienza del farmaco del futuro.

Foto AboutPharma