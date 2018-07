Artrite reumatoide, disponibile anche in Italia sarilumab

Si tratta di un anticorpo monoclonale umano anti-interleuchina-6 di nuova generazione sviluppato congiuntamente da Sanofi e Regeneron Pharmaceuticals. Il farmaco, inserito in classe H, è indicato per il trattamento dell’artrite reumatoide attiva da moderata a grave

Disponibile da oggi anche in Italia sarilumab, un anticorpo monoclonale umano anti-interleuchina-6 (IL6) di nuova generazione. Il medicinale – sviluppato congiuntamente da Sanofi e Regeneron Pharmaceuticals – è stato inserito in classe H per il trattamento dell’artrite reumatoide attiva da moderata a grave. In combinazione con metotrexato è indicato per il trattamento in pazienti adulti che hanno risposto in modo inadeguato o sono risultati intolleranti a uno o più farmaci antireumatici modificanti la malattia. Può essere anche somministrato in monoterapia in caso di intolleranza al metotrexato o quando il trattamento con questo farmaco non è appropriato.

Il ruolo chiave della IL6

Sarilumab si lega con elevata affinità sia alla forma di membrana sia alla forma solubile del recettore dell’interleuchina-6. Blocca quindi la cascata di segnalazione pro-infiammatoria mediata dall’interleuchina, che ha un ruolo fondamentale nell’ambito della patogenesi dell’artrite reumatoide, in quanto promuove l’infiammazione sia a livello articolare sia a livello sistemico.

Una soluzione vicina alle esigenze dei pazienti

Sono quattro le caratteristiche peculiari di sarilumab. A iniziare dalla posologia con una somministrazione ogni due settimane; la disponibilità di due diversi device: una siringa pre-riempita e un auto-iniettore con caratteristiche pensate proprio per le persone con artrite reumatoide, come la forma ergonomica che ne facilita l’impugnatura, l’assenza di bottone per l’attivazione, un cappuccio sia estraibile che svitabile, segnali visivi e uditivi che indicano l’inizio e la fine dell’iniezione; la possibilità di tenere il farmaco, una volta estratto, fuori dal frigorifero fino a 14 giorni, a una temperatura inferiore ai 25°C; e infine la disponibilità in due diversi dosaggi (200 mg e 150 mg), per una migliore gestione delle anomalie di laboratorio compatibili con l’inibizione della interleuchina (proteina) IL6. Queste caratteristiche consentono al medico di adattare il trattamento non solo alla situazione clinica del paziente, ma anche alla sua quotidianità, migliorandone potenzialmente l’aderenza alla terapia e la qualità di vita.

Una migliore aderenza alla terapia

“Sarilumab rappresenta una significativa arma in più nell’approccio terapeutico all’artrite reumatoide” spiega Roberto Caporali, professore associato di Reumatologia presso l’Università di Pavia. “Meccanismo di azione ed efficacia clinica su segni, sintomi e qualità di vita del paziente sono stati dimostrati attraverso un ampio programma di studi clinici. Trial che hanno coinvolto più di 3.000 pazienti. Inoltre la somministrazione sottocute ogni 2 settimane e il device ergonomico rispondono alle esigenze reali delle persone affette da artrite reumatoide. Tanto da migliorarne potenzialmente l’aderenza alla terapia, uno degli aspetti fondamentali nell’ambito della terapia di una patologia cronica.”