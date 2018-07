Governance farmaceutica e riforma Aifa: la linea delle Regioni

I rappresentanti della Conferenza delle Regioni in audizione davanti alla Commissione Igiene e Sanità del Senato. Fra le priorità, finanziamento della sanità pubblica, personale Ssn e formazione, farmaceutica e riforma di Aifa, Agenas e Iss

Sono almeno sette i “nodi” del Servizio sanitario nazionale (Ssn) che la XVIII legislatura non potrà ignorare: la risorse finanziarie; le politiche per il personale e la formazione; gli investimenti (soprattutto in edilizia sanitaria); il rilancio della medicina generale e delle cure primarie; la governance farmaceutica, la riforma di Aifa, Agenas e Iss; la richiesta di “autonomie differenziate” in materia di salute da parte delle Regioni. È la “lista della spesa” presentata oggi dal coordinatore della Commissione Salute della Conferenza delle Regioni, Antonio Saitta, in audizione davanti alla Commissione Igiene e Sanità del Senato.

La crisi di sostenibilità

Quella della sostenibilità finanziaria della sanità pubblica è la madre di tutte le questioni. Le Regioni chiedono di correlare le risorse per il Fondo sanitario nazionale con l’andamento del Prodotto interno lordo (Pil), di garantire l’autonomia (programmatoria ed organizzativa) degli enti locali nella realizzazione dell’obiettivo dell’erogazione dei Livelli essenziali di assistenza (Lea) e nell’utilizzo delle risorse. E ancora: rinforzare gli strumenti e gli indicatori di verifica dei Lea erogati dalle Regioni e la valutazione sui risultati raggiunti.

Governance farmaceutica

Il testo dell’audizione tenuta al Senato dedica ampio spazio alla governance della spesa farmaceutica. Le Regioni rilanciano, con integrazioni e aggiornamenti, un documento approvato nel 2016 e ripreso nel corso del 2017. La sintesi è una ricetta articolata per nuova governance.

Procedura di prezzo/volume

Secondo le Regioni deve essere definita nella nuova governance “una norma di carattere generale in base alla quale il prezzo si riduce o si sconta in maniera progressiva in rapporto all’aumento dei pazienti trattati, delle estensioni delle indicazioni, delle terapie combinate e dell’incremento della durata delle terapie”. La procedura P/V deve portare ad una riduzione del prezzo o degli sconti in rapporto ai volumi.

Tetti di spesa

“Storicamente – sottolineano le Regioni – il tetto dell’ospedaliera (ora degli acquisti diretti) fa registrare uno sfondamento importante dell’ordine di centinaia di milioni anno. Appare prioritario prevedere una revisione dei sistemi di payback e di attribuzione dei budget, anche in relazione al rispetto dei tetti, che ne consentano una gestione più semplice, in considerazione dell’alto tasso di contenzioso che caratterizza questo settore (con ricadute evidenti sulla disponibilità dei ripiani a favore delle Regioni)”.

Registri Aifa

Le Regioni propongono una revisione di tutto il sistema dei registri. Da un lato, si auspica la “chiusura di quei registri dove le motivazioni per cui erano stati istituiti sono venute meno”. Dall’altro, si chiede un “ritorno certo e strutturato delle informazioni alle Regioni, alle aziende sanitarie e ai medici prescrittori di tutte le informazioni contenute nei registri con conseguente pubblicazione delle stesse”. Su semplificazione e fruibilità dei registri è al lavoro un tavolo Aifa-Regioni.

Farmaci innovativi

“Poiché ottenere il requisito di innovativo si traduce in un beneficio per l’azienda farmaceutica e un maggior costo per il Ssn – affermano le Regioni – è necessario che le fasce di innovatività, i criteri di attribuzione e i benefici che ne derivano per le aziende vengano stabiliti a livello normativo e non lasciati alla discrezionalità della Commissione Tecnico Scientifica”.

Liste di trasparenza

Anche una ridefinizione delle liste di trasparenza rientra fra le priorità indicate dagli assessori regionali alla salute. “L’articolo 7 della legge 405/01 – ricordano le Regioni – prevede che per i farmaci inclusi nelle cosiddette ‘liste di trasparenza’, il Ssn rimborsa totalmente solo quelli con il prezzo allineato al prezzo di riferimento. La differenza fra il prezzo reale e il prezzo di riferimento del farmaco è a carico del cittadino”. Per le Regioni occorre “prevedere un limite alla differenza di prezzo rispetto a quello di riferimento, oltre il quale il farmaco deve essere escluso dalla rimborsabilità”. Inoltre, per ridurre la differenza tra prezzo di riferimento e farmaci a prezzo più elevato nell’ambito delle liste di trasparenza servirebbe una “specifica norma legislativa nella nuova governance con l’obiettivo di ridurre l’entità attuale di spesa a carico del cittadino”.

Biosimilari e sostituibilità automatica

I farmaci biosimilari sono esclusi, come invece previsto per i farmaci equivalenti, dalla sostituibilità automatica. Le Regioni non sono d’accordo: “Le attuali conoscenze scientifiche – si legge nel testo dell’audizione – sono tali da garantire la perfetta sovrapponibilità in termini di efficacia e sicurezza fra i farmaci originatori e i biosimilari. Anche le procedure di acquisto andrebbero riformulate rispetto a quanto fissato dalla finanziaria 2017 che pone dei limiti ad una operatività efficace da parte degli enti del Ssr e delle centrali d’acquisto”.

Concorrenza sui prezzi

“Relativamente al mercato ospedaliero – notano le Regioni – oggi solo il 10-15 % della spesa per l’acquisto dei farmaci in ospedale avviene in regime di concorrenza. Il restante avviene in regime di monopolio perché ogni farmaco ha un solo produttore. In Italia non è consentito, diversamente da quanto avviene in altri paesi europei, mettere a gara in concorrenza farmaci con differenti principi attivi anche se questi condividono le medesime indicazioni terapeutiche a meno che Aifa non si esprima sulla sussistenza di equivalenza terapeutica tra medicinali contenenti differenti principi attivi nell’ambito delle categorie terapeutiche omogenee. Solo successivamente le Regioni possono procedere alla implementazione delle gare regionali in equivalenza”. Le Regioni chiedono che “le valutazioni da parte di Aifa siano tempestive in modo da non rallentare le procedure d’acquisto e che siano rese disponibili in una sezione dedicata (sia quelle con esito positivo che negativo)”. E auspicano che Aifa “proceda alla definizione di classi di equivalenza (o equivalenza parziale o non equivalenza) in modo da facilitare i processi d’acquisto a livello locale/regionale e ridurre contestualmente il tasso di contenzioso”.

Revisione Delibera Cipe

Ancora in materia di prezzi, le Regioni chiedono una revisione della Delibera Cipe sulla contrattazione dei prezzi (che risale al febbraio 2001) e un peso maggiore per le valutazioni di farmacoeconomia, introducendo l’obbligatorietà per la ditta di documentare la coerenza del prezzo proposto con i benefici apportati, tramite la presentazione di dossier contenenti studi di costo-efficacia (Cea) e studi di impatto sul budget (Bia)”.

Classe C(nn) e Legge 648

Anche i farmaci in Classe C(nn) e quelli accessibili tramite la legge 648 sono oggetto delle richieste delle Regioni. “Queste fattispecie – si legge nel testo – consentono l’accesso sul mercato dei farmaci prima della contrattazione della rimborsabilità e pertanto a prezzi non regolamentati. Tali procedure, nate dalla necessità di rendere disponibili farmaci indispensabili perché ritenuti salvavita si sono trasformate nel tempo in un sistema per commercializzare farmaci anzitempo senza contrattarne il prezzo. Anche per questi farmaci dovrebbe essere previsto il pagamento by results o comunque sistemi che ne garantiscano un accesso a tutela dei pazienti e della sostenibilità”.

Costi assistenziali integrati

Le Regioni propongono, inoltre, l’attivazione di un tavolo dedicato allo studio di una nuova modalità di valutazione del costo del farmaco che non si basi esclusivamente sul costo dei farmaci ma che includa anche altri costi connessi. E rilanciano la proposta di revisione del prontuario, auspicando che tenga conto delle differenze di costo per terapia nell’ambito delle stesse aree terapeutiche nonché una revisione dell’elenco dei medicinali inclusi nel Pht (prontuario ospedale-territorio).

Budget e payback

Imprescindibile è una revisione dell’attuale sistema di attribuzione del budget e di calcolo del payback: “I due sistemi – affermano le Regioni – vanno rivisti per consentirne una attuazione più semplice e certa, in considerazione delle difficoltà tecniche e amministrative a gestire la situazione attuale che di fatto blocca centinaia di milioni in estenuati contenziosi e trattative transattive dagli effetti ancora incerti. Infine, a fronte del crescente numero di nuovi farmaci in arrivo e della continua evoluzione delle tecnologie, le Regioni ritengono essenziale che il Ssn si doti di un soggetto/organismo per la valutazione ex ante dell’impatto sui processi clinici ed organizzativi dell’introduzione delle nuove tecnologie (tra cui i farmaci) e del loro successivo monitoraggio ex post.

Aifa, Agenas e Iss

Completa la ricetta delle Regioni la richiesta di riforma dell’Agenzia italiana del farmaco, dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) e dell’Istituto superiore di sanità (Iss). Una riforma attesa dal 2014: “In questi anni – ricorda il testo dell’audizione – i tre enti hanno svolto un ruolo molto significativo di cerniera tra il Governo centrale e le Regioni, contribuendo alla tenuta del sistema. Resta forte l’esigenza che Stato e Regioni ridefiniscano in modo chiaro e puntuale la missione, le competenze ed il ruolo di ognuno, favorendo le sinergie e le collaborazioni interistituzionali ed evitando sovrapposizioni e ridondanze”. Al Governo la richiesta di un confronto su questo tema.

