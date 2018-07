Alimentazione e scienze della vita, accordo tra cluster tecnologici

È stato firmato il 19 luglio dai presidenti di Alisei e CL.A.N., Diana Bracco e Luigi Pio Scordamaglia, un protocollo d’intesa di tre anni. L'obiettivo è dare vita a progetti in grado di rispondere alle sfide interdisciplinari nei due campi

C’è un accordo tra cluster tecnologici nei settori dell’alimentazione e scienze della vita. È stato firmato il 19 luglio dai presidenti di Alisei e CL.A.N., Diana Bracco e Luigi Pio Scordamaglia, un protocollo d’intesa di tre anni. L’obiettivo è dare vita a progetti in grado di rispondere alle sfide interdisciplinari nel campo della nutrizione e delle scienze della vita.

L’accordo

I due settori di riferimento rappresentano due comparti di primaria importanza nel panorama industriale e di ricerca scientifica. Proprio da questi presupposti è nata l’idea di trovare dei punti di incontro tra i due cluster. Servono obiettivi comuni di progettazione scientifica e di collaborazione di alto livello. Nutraceutica, produzione primaria e problemi di nutrizione. Per non parlare poi del diabete e altre patologie metaboliche in cui l’alimentazione ricopre un aspetto primario.

L’eredità di Expo 2015

I due cluster hanno già avuto modo di confrontarsi in occasione di Expo 2015. Il protocollo siglato riguarderà anche lo Human Technopole e Expo Dubai 2020. Proprio quest’ultimo evento negli Emirati arabi uniti, diventerà il fulcro delle attività nei campi nutrizionali e life science per le aziende italiane là presenti. Ora non resta che definire un comitato scientifico e dei gruppi di lavoro che dovranno delineare le strategie per il prossimo futuro.