AstraZeneca si prepara alla Brexit aumentando le scorte di farmaci

L'azienda starebbe incrementando le scorte di alcuni farmaci di circa il 20%, in caso il Regno Unito non trovi un accordo con l’Unione europea prima della sua uscita. Si tratterebbe di una rete di sicurezza per garantire l'approvvigionamento di alcuni medicinali, come riferito dalla stessa azienda

Il fatidico marzo 2019 si avvicina e anche le aziende farmaceutiche iniziano a organizzarsi in vista della separazione tra Regno Unito e Unione europea. Soprattutto quelle britanniche come Astrazeneca che si prepara alla Brexit, secondo quanto riporta la Reuters , incrementando le scorte di alcuni farmaci di circa il 20%. “Una rete di sicurezza”, come l’ha definita Juliette White, responsabile mondiale della produzione esterna dell’azienda. Per evitare che si verifichino carenze di medicinali in farmacie e ospedali, in caso il Regno Unito non trovi un accordo con l’Unione europea prima dell’uscita. “Abbiamo sempre una quantità extra di medicine disponibili” ha spiegato. “Ora la stiamo aumentando ulteriormente ”.

Aumentare le scorte su entrambi i lati della Manica

L’operazione riguarda farmaci prodotti in Gran Bretagna da esportare in Europa e viceversa medicinali che dall’Unione europea arrivano in Uk. Un portavoce della società ha riferito che AstraZeneca detiene attualmente diversi mesi di scorta per alcuni medicinali che potrebbero avere problemi di fornitura in seguito alla Brexit e che tali quantità sono aumentate su entrambi i lati della Manica.

Migliaia di prodotti a rischio

Le forniture di migliaia di medicinali sarebbero a rischio. I produttori stanno stanno iniziando a presentare duplicati di test e autorizzazioni dei propri farmaci per garantirne la presenza sul mercato. Sarebbero più di 2.600 i prodotti che hanno una fase di produzione in Gran Bretagna. Mentre 45 milioni di confezioni sono fornite dal Regno Unito ad altri paesi europei ogni mese e altri 37 milioni vanno nella direzione opposta.

Se le aziende non sono ancora pronte

La Brexit minaccia il libero flusso di questi beni, dati i rigidi regolamenti che prevedono un nuovo test per i farmaci che varcano il confine in assenza di un accordo commerciale concordato. Le aziende però non sembrano ancora pronte per una hard Brexit, come dimostra un’indagine condotta dall’Ema presentata nei giorni scorsi, che ha riferito di avere “serie preoccupazioni” sui preparativi di 108 farmaci prodotti solo nel Regno Unito.

Poche certezze

AstraZeneca e altre aziende hanno da tempo espresso la loro preoccupazione per la Brexit. Nonché la necessità per il settore farmaceutico di rimanere all’interno del sistema normativo europeo. I ministri dovrebbero cercare di ottenere un accordo che consenta alla Gran Bretagna di continuare a partecipare al quadro normativo europeo in materia di medicinali. Come hanno concordato i legislatori nei giorni scorsi. Ma non è chiaro come ciò si svolgerà nei più ampi negoziati dell’Ue.