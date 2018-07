Grillo: aumenta del 50% l’ import della cannabis terapeutica dall’Olanda

Il ministro ha scritto ai Paesi Bassi, 700 kg per 2018 e 2019, per dare una prima risposta ai pazienti. Per non dipendere più dall’estero però lo Stabilimento chimico farmaceutico militare punta ad aumentare il numero delle serre e coinvolgere i privati. E la Coldiretti si propone

La cannabis terapeutica prodotta in Italia non basta a soddisfare le esigenze dei pazienti che ne avrebbero bisogno. E nonostante tutti i buoni propositi annunciati qualche mese fa da Antonio Medica, direttore dello Stabilimento chimico farmaceutico militare (Scfm) di Firenze (unico produttore autorizzato di cannabis nel nostro paese) siamo ancora costretti a importarla dall’Olanda. Il ministero della Salute ha infatti annunciato un incremento del 50% dell’ import della cannabis terapeutica dall’Olanda, principale produttore europeo.

Ma di quale specialità?

Nel comunicato stampa diramato dal ministero non è specificato di quale specialità si tratti. Se di prodotti simili per quantità di Thc (delta-9-tetraidrocannabinolo) e Cbd (cannabidiolo) alla FM-2, già prodotta dall’Istituto ma in quantità ancora insufficienti per coprire il fabbisogno nazionale. O di prodotti simili alla FM-1, nuova specialità – simile per quantitativi di Thc al prodotto olandese Bedrocan e indicata soprattutto per le persone affette da scleroso laterale amiotrofica – che sarebbe dovuta essere disponibile già da giugno come aveva dichiarato lo stesso Antonio Medica lo scorso maggio.

Oltre il 50% in più

Il ministro della Salute Giulia Grillo avrebbe così scritto al ministro della Salute olandese, Hugo De Jonge, per chiedere l’invio di ulteriori 250 kg del prodotto. Un’aggiunta ai 450 kg già concordati sia per il 2018 che per il 2019. Oltre il 50% in più. Il quantitativo totale del medicinale importato dai Paesi Bassi sarà dunque di 700 kg per entrambi gli anni. In aggiunta alla produzione nostrana, in crescita dell’Istituto Chimico Farmaceutico militare di Firenze e all’importazione dalla Germania.

Una “somministrazione a singhiozzo”

“Cerchiamo così di dare una rapida e concreta risposta alle richieste pressanti e legittime dei pazienti e dei loro familiari” ha spiegato Grillo. “Questo è solo il primo passo di un percorso di attenzione che conto di rafforzare sempre di più nel tempo. Una somministrazione “a singhiozzo” e discontinua di cannabis, come di qualsiasi altro medicinale, mette a rischio i pazienti perché non garantisce i benefici che si ottengono solo grazie alla continuità terapeutica”.

Scorte limitate

Nel nostro Paese la richiesta di cannabis a uso medico è in costante aumento, ma le associazioni dei pazienti segnalano da tempo i ritardi, i disservizi e una diffusa mancanza di scorte in farmacia. La cannabis terapeutica può essere prescritta solo dal medico ed è utilizzata principalmente nella terapia del dolore per gravi patologie quali la sclerosi multipla e le lesioni midollari, ma anche nella cura dei tumori per alleviare i sintomi causati dalla chemio e radioterapia. “Anche per questo – conclude il ministro – è inaccettabile che la sua distribuzione non sia garantita in modo uniforme e capillare in tutto il Paese”.

Le serre e i privati

Sempre lo scorso maggio Medica aveva annunciato che un aumento della produzione era in programma nell’immediato presso l’Istituto di Firenze. Al tempo era stato appena completato un lotto da 100 kg destinato alle farmacie italiane. Cento chilogrammi è anche la quantità che lo stabilimento riesce a produrre annualmente, anche se la richiesta dello scorso anno era stata superiore. Per questo l’Italia è costretta a ricorrere all’importazione dall’estero, anche di specialità differenti dalla FM-2, per coprire le tante richieste e le diverse necessità terapeutiche. L’obiettivo è dunque portare la quota produttiva a 300 kg e oltre. Come? Con l’apertura di due nuove serre e altri assetti produttivi entro la fine dell’anno. E magari con la possibilità di aprire a collaborazioni con privati per la coltivazione della cannabis.

La proposta di Coldiretti

Come Coldiretti per esempio. A commento del comunicato stampa del ministero infatti, il presidente Roberto Moncalvo ha affermato che “l’agricoltura italiana è oggi pronta a collaborare per la creazione di una filiera controllata. Capace di far fronte a una precisa richiesta di prodotti per la cura delle persone affette da malattia. Un progetto innovativo che potrebbe vedere il nostro Paese all’avanguardia nel mondo. La coltivazione, trasformazione e commercio della cannabis a scopo terapeutico per soddisfare i bisogni dei pazienti potrebbe avvenire anche in Italia, e garantire un reddito di 1,4 miliardi e almeno 10 mila posti di lavoro dai campi ai flaconi”.

Un’opportunità per non dipendere dall’estero

Per l’associazione, solo utilizzando gli spazi già disponibili nelle serre abbandonate o dismesse a causa della crisi nell’ortofloricoltura, la campagna italiana può mettere a disposizione da subito mille ettari di terreno in coltura protetta. “Si tratta di ambienti al chiuso dove più facilmente possono essere effettuate le procedure di controllo da parte dell’autorità preposte per evitare il rischio di abusi” spiega Coldiretti. “Un’opportunità che va attentamente valutata, per uscire dalla dipendenza dall’estero e avviare un progetto di filiera italiana al 100% che unisce l’agricoltura all’industria farmaceutica. Non va dimenticato che negli anni ’40, con ben 100 mila ettari coltivati, l’Italia era il secondo produttore mondiale della cannabis sativa, che dal punto di vista botanico è simile alla varietà indica utilizzata a fini terapeutici”.