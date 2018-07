Malattie rare, +74% di spesa farmaceutica in tre anni

Secondo il IV rapporto MonitoRare, la spesa per i farmaci orfani è salita dai 917 milioni di euro del 2013 ai 1599 milioni di euro del 2016. Il numero di farmaci orfani complessivamente disponibili in Italia a fine 2017 è pari a 941. Ma permangono molte criticità

Più 74% di spesa farmaceutica in tre anni. Almeno secondo i dati del rapporto MonitoRare, il quarto sulla condizione delle persone con malattia rare in Italia realizzato dalla Federazione italiana malattie rare Uniamo Fimr onlus col contributo non condizionato di Assobiotec.

La crescita della spesa e dell’uso dei farmaci orfani

La spesa per i farmaci orfani è salita dai 917 milioni di euro del 2013 ai 1599 milioni di euro del 2016 (+74,4%). Nello stesso periodo di tempo l’incidenza della spesa per i farmaci orfani sul totale della spesa farmaceutica è salita dal 4,7% al 7,2% (+54%). Il numero di farmaci orfani complessivamente disponibili in Italia a fine 2017 è pari a 941. Le nuove autorizzazioni da parte di Aifa nel corso dell’ultimo anno sono state 14, in linea con il dato medio del triennio 2014-2016 (pari a 15). Per quanto riguarda i consumi dal 2013 al 2017 sono aumentati del 69,3% in termini assoluti e del 66,6% in termini relativi sul totale dei consumi di farmaci. Inoltre il numero di terapie per le malattie rare comprese nell’elenco della legge n. 648/1996 è cresciuto dai 13 del 2012 ai 28 del 2017.

I registri regionali

Il rapporto indica che la copertura dei registri regionali (Rrmr) delle malattie rare è aumentata. La prevalenza stimata sulla popolazione delle persone inserite nei Rrmr sale a 0,51% dallo 0,30% di MonitoRare 2015. Sulla base dei dati dei Rrmr il numero di complessivo di persone con malattia rara nel nostro paese potrebbe arrivare a superare le 740 mila unità con una prevalenza stimata dell’1,22% sulla popolazione. Forse è una sottostima dato che la copertura totale dei registri non è ancora completata. Al momento, inoltre, è accertato che solo una persona su 5 ha meno di 18. maggior prevalenza, seppur leggera, delle donne sugli uomini (52% contro 48%).

Anche la ricerca vede il segno più

Aumenta, seppur di poco, il peso degli studi clinici autorizzati sulle malattie rare sul totale delle sperimentazioni cliniche. Dal 20,0% del 2013 al 25,5% del 2017. Tuttavia parliamo sempre di un quadro di diminuzione complessiva del numero di studi nell’ultimo anno (144 nel 2017 a fronte dei 164 del 2016). Cresce il peso dei principi attivi di natura biologica/bio-tecnologica che rappresentano il 37,5% del totale delle sperimentazioni cliniche sulle malattie rare. I principi attivi di natura chimica si assestano al 51,4%. In aggiunta rimane elevata la presenza dei gruppi di ricerca italiani nei progetti inseriti nella piattaforma Orphanet: 19,9% nel 2017. In leggera flessione rispetto al 2016, ma superiore al 18,3% del 2014. Nel 2017 gli Ircss italiani hanno condotto 268 progetti di ricerca. Circa l’8% del totale segnando un calo rispetto all’anno precedente. Valore in euro, 11,5 milioni (9,1% del totale). Crescono, inoltre, anche le risorse della ricerca su progetti per le malattie rare; 7,6 milioni (18,2% del totale).

Ma permangono le criticità

Ma ci sono tante cose che non vanno e il rapporto le fotografa. Innanzi tutto le disomogeneità territoriali nell’accesso ai servizi sanitari, socio-sanitari e sociali. Le disequità nella distribuzione geografica degli ospedali italiani sono un altro problema irrisolto. E parliamo di quelli che partecipano alle Erns (European reference network): il 66,7% (n= 44) degli ospedali di questo tipo si trova nelle regioni settentrionali, il 19,7% (n=13) nel centro e appena il 13,6% (n=9) nel mezzogiorno. Nella conta delle falle del sistema vanno inserite anche le mancanze nell’adozione dei necessari strumenti amministrativi per riconoscere e garantire l’adeguata remunerazione delle prestazioni di consulenza a distanza da parte dei presidi/centri di competenza. Oppure la mancata adozione di soluzioni gestionali ed amministrative tendenti a valutare la fattibilità di modalità di remunerazione che considerino la complessità della gestione assistenziale della persona con malattia rara nel setting ospedaliero e territoriale.

Le difficoltà di attuazione del Piano nazionale malattie rare 2013-2016

A rendere più critica la situazione c’è anche la mancata costituzione del Comitato nazionale previsto dal Piano nazionale malattie rare (Pnmr) 2013-2016. Con un anno di ritardo molte associazioni dei pazienti ed esperti del settore chiedono al ministero di attivarsi al più presto. È urgente che il nuovo Pnmr preveda risorse dedicate, che includa la parte socio-assistenziale e di inclusione scolastica e lavorativa. Questo senza dimenticare la delicata fase di monitoraggio. È qui che ci appelliamo con forza al nuovo ministro, affinché faccia partire al più presto i lavori per il Pnmr 2017-2020, già in ritardo di un anno. Noi siamo pronti” conclude il presidente di Uniamo Fimr onlus Tommasina Iorno.