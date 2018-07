Malattie rare, in Lombardia solo 1,2 per cento della spesa complessiva

Sempre più esperti del settore stanno spingendo affinché si crei un fondo ad hoc per la presa in carico dei pazienti e si superino programmazioni obsolete della governance farmaceutica

“Se consideriamo i costi sanitari per gli assistiti in Lombardia, l’impatto dei pazienti con malattie rare rappresenta l’1,2 per cento della spesa complessiva”. A dirlo è stata Erica Daina, referente del Centro di coordinamento della rete regionale malattie rare, Ircss Mario Negri. “Al tempo stesso l’impegno in questo settore ci offre la grande opportunità di studiare modelli e soluzioni nuove su piccoli numeri per poterle poi applicare su larga scala nelle patologie più diffuse. Abbiamo un debito nei confronti dei malati rari, dobbiamo capire che destinare risorse allo studio delle malattie rare”, ha continuato l’esperta.

Definire i centri specializzati

Urge la necessità di individuare e definire i centri specializzati che dovranno applicare le terapie avanzate. Soprattutto bisogna fare i conti con risorse scarse e con un fondo innovativi che non sarà sufficientemente capiente per pagare queste terapie. In questo modo si costringe le regioni a farsene carico. Un problema che graverà soprattutto sulle regioni che hanno i centri di eccellenza, e dunque sulla Lombardia, che attrarrà pazienti dal resto del Paese. “Le terapie avanzate in arrivo sono complesse e costose. Ma anche assolutamente costo-efficaci, tanto più che sono terapie da fare una sola volta nella vita, dice Lorenze Mantovani dell’Università Milano Bicocca. “Inevitabile, quindi, la concentrazione in pochissimi centri di eccellenza. “Serve una risposta nazionale e la migliore sarebbe quella di istituire un fondo. Intanto ci permettono – continua Mantovani – di risparmiare in terapie croniche e disabilità”.



…e le risorse economiche

“Il vero problema è che i fondi sono sempre troppo pochi. Forse insufficienti. Questo è un problema che va risolto di concerto tra il ministero della Salute e il Mef”. A parlare è stato Paolo Saccà, senior consultant governance farmaceutica di Agenas. “Dobbiamo fare i conti con un paese che ha 21 sistemi sanitari diversi, con cittadini di serie A e cittadini di serie inferiore. Lo dimostra la mobilità passiva. Per le terapie avanzate tale mobilità è inevitabile, perché queste terapie possono essere fatte solo in centri di grande competenza ed esperienza. Prenderne atto significa anche capire che le regioni da sole non possono farvi fronte”. Ma Saccà ha una proposta che ha messo sul tavolo delle istituzioni. “Per finanziare il fondo si può risparmiare ottimizzando la spesa farmaceutica attuale e anche con un’operazione di delisting di farmaci e prestazioni obsolete. Bisogna rimborsare ciò che è realmente impattante in termini di cura e dunque spostare risorse su ciò che è veramente innovativo”. Parole chiave, secondo lui, sono programmazione e superamento dei silos tra spesa farmaceutica e sanitaria.