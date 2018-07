Pazienti “coinvolti”: una survey europea indaga su preferenze e aspettative

Nell’ambito del progetto “Paradigm”, un’indagine online aperta fino al 31 luglio a tutti i cittadini Ue. Da Aifa un contributo su temi regolatori e Health technology assessment

Raccogliere aspettative e preferenze degli stakeholder sull’inclusione dei pazienti nel processo decisionale del ciclo di vita del farmaco. È l’obiettivo di un survey online rivolta a tutti i cittadini Ue e aperta fino al prossimo 31 luglio. Un’iniziativa promossa nell’ambito del progetto europeo Paradigm, ovvero “Patients active in research and dialogues for an improved generation of medicines”. A darne notizia è anche il sito dell’Agenzia italiana del farmaco, unica agenzia nazionale del farmaco che (insieme all’Agenzia europea dei medicinali) fornirà un contributo su temi regolatori e aspetti di Health technology asessment (Hta).

Pazienti attivi e coinvolti

La survey è tradotta in tutte le lingue dell’Ue ed è compilabile accedendo al sito di Paradigm. “Il progetto – spiega Aifa – si prefigge di creare una cornice di interazione unica per un coinvolgimento dei pazienti strutturato e significativo, nell’ottica dell’innovazione e della sostenibilità e che soprattutto dimostri ritorni misurabili ed evidenti verso tutti gli attori coinvolti. Si tratta di un’iniziativa pubblico/privata che raccoglie 34 partner tra associazioni dei pazienti, accademia, organizzazioni dell’industria farmaceutica e enti pubblici”.

Un percorso, tre sfide

Il progetto Paradigm è iniziato nel 2018 e terminerà ad agosto 2010. Sono tre gli aspetti chiave che richiederebbero una partecipazione attiva dei pazienti: la definizione delle priorità della ricerca clinica; la progettazione degli studi clinici e il dialogo precoce e anticipato con le agenzie regolatorie del farmaco e gli enti che si occupano di valutazioni di costo-efficacia.

I finanziamenti

Il progetto è finanziato nell’ambito della Call 10 dell’Innovative medicines initiative 2 (Imi 2) con un contributo misto pubblico-privato per un totale di 10 milioni Euro. L’Innovative medicines initiative è una partnership pubblico privata tra la Commissione Ue ed Efpia, la Federazione europea dell’industria e delle associazioni farmaceutiche.