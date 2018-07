Domedica, i pionieri dei Patient support program in Italia

Dal 2005 a oggi l’azienda italiana ha ideato, sviluppato e gestito più di 100 Psp in 30 aree terapeutiche. Ecco alcuni esempi. *In collaborazione con Domedica

Domedica è stata la prima azienda in Italia focalizzata esclusivamente sulla ideazione, il disegno, il lancio e la gestione dei Patient support program (Psp): programmi che pongono il paziente al centro di una rete di professionisti sanitari e caregiver il cui lavoro di team migliora in maniera significativa la qualità dell’assistenza a loro offerta. Dal 2005 a oggi Domedica ha ideato, sviluppato e gestito più di 100 Patient support program in più di 30 aree terapeutiche e attualmente gestisce più di 20 Programmi con il contributo di circa 15 aziende farmaceutiche e Cro (Contract research organization) a livello sia nazionale che internazionale.

La rivoluzione dei Patient support program

I Patient support program sono ideati e realizzati con un approccio “patient driven” focalizzato cioè sui bisogni peculiari dei pazienti che, pur essendo affetti da una stessa patologia, sono molto diversi per età, professione, stato sociale e impatto che la malattia ha sulla loro qualità di vita.

I Psp di Domedica offrono ai pazienti la possibilità di essere seguiti da personale sanitario specializzato a domicilio, presso gli Infusion Centre e da remoto, riducendo in questo modo il loro accesso in ospedale: l’immediato beneficio è il risparmio di tempo e risorse impegnati per raggiungere questi centri di cura il cui dispendio grava sia sui pazienti che sui caregiver.

Domedica garantisce la continuità assistenziale con l’ospedale perché le informazioni raccolte nei programmi sono consultabili dallo staff del centro clinico che può intervenire tempestivamente sul paziente in caso di bisogno. Il risultato di questo approccio è l’aumento della percezione dei pazienti di essere maggiormente seguiti nel loro percorso di cura che si traduce in una loro maggiore responsabilizzazione rispetto alle indicazioni ricevute dal medico e all’aderenza al piano terapeutico prescritto.

Pazienti più consapevoli e responsabili si traducono in minor tempo investito dallo staff del centro clinico nel rispondere a tematiche non mediche o a complicanze legate alla non aderenza terapeutica: il tempo così guadagnato permette ai medici di dedicarsi in maniera più focalizzata alla clinica e alla ricerca.

Alcuni esempi di servizi inclusi nei Psp Domedica

I team di Domedica dedicati ai singoli Psp gestiscono in maniera coordinata tutte le attività dei programmi e sono composti da diverse professionalità, tra cui medici specialisti, infermieri, infermieri pediatrici, fisioterapisti, nutrizionisti, psicologi, farmacisti, Cra, Isf e project manager , supportati anche delle più innovative soluzioni tecnologiche e da partner specializzati e di eccellenza per la gestione di attività logistiche come la consegna del farmaco a domicilio, il trasporto di campioni biologici e il trasporto dei pazienti. Ecco alcuni esempi dei servizi incusi nei Psp di Domedica:

Remote Care, Tele-Health. Con le tecnologie più moderne i parametri clinici e il percorso terapeutico dei pazienti sono monitorati da remoto da infermieri Domedica assegnati in maniera esclusiva ai singoli pazienti e informare i medici della situazione dei loro assistiti. Alcune delle attività erogabili da remoto sono: l’educazione alla corretta gestione della terapia, il supporto all’osservanza del Percorso diagnostico terapeutico assistenziale (Pdta), la gestione e la prevenzione degli effetti indesiderati della terapia, l’educazione all’adozione di stili di vita corretti e salutari, l’informazione sui diritti sociali del malato e dei caregiver.

