Il gruppo vuole creare due rami, uno farmaceutico e uno di consumer health. Gli azionisti di maggioranza stanno spingendo verso questa direzione perché convinti che questo permetta un ritorno maggiore e una più decisiva propulsione del settore consumer

Gsk sta pensando di dividersi in due. Le prime indiscrezioni sono arrivate il 20 giugno dal Financial Times che ha scritto che molti azionisti stanno spingendo affinché il gruppo consideri questa opzione. In sostanza si verrebbero a creare due differenti realtà. Quella farmaceutica e quella consumer health.

Maggiori introiti e vendite

Le pretese degli azionisti sono motivate dalla speranza di maggiori introiti. Inoltre l’indipendenza delle due unità aumenterebbe il ritorno degli investitori e azionisti e permetterebbe una propulsione della divisione consumer health. Non è un caso che il suo valore sia di circa 22 miliardi di dollari, circa il 30% della capitalizzazione del gruppo.

Un cambio di identità o solo di business?

Gli azionisti stanno premendo sul nuovo ceo Emma Walmsley. Tuttavia tramite Financial Times un’azionista si chiede: “Chi siamo noi? Pharma o azienda di prodotti consumer?”. Una domanda lecita che è sul tavolo dell’amministrazione da tempo. Va inoltre considerato che Gsk ha comprato il 36% della joint venture con Novartis proprio nel consumer health. E questa decisione, per certi versi, rispecchia la scelta fatta a inizio 2018, ossia rafforzare proprio questo settore. Una spesa di 13 miliardi che, si aspettano i vertici di Gsk, possa dare ulteriore impulso al business. Il mercato, tuttavia, ha apprezzato questa scelta. Venerdì il titolo in borsa ha guadagnato, dopo l’annuncio, tre punti percentuali. Al momento, l’attuale struttura in pharma, vaccini e consumer, permette di cogliere tante opportunità di mercato, tuttavia l’esigenza di staccare quest’ultima unità potrebbe risultare vincente.