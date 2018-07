Il medicinale colpisce il parassita quando è nella forma "dormiente" e si nasconde nel fegato. La terapia, però, è integrativa e il farmaco va dato quindi in aggiunta a quelli per debellare l'agente patogeno quando è nella fase attiva

Contro la malaria, la Fda approva tafenoquina, ultimo farmaco contro l’agente patogeno portato dalla zanzare anofele. Il via libera è arrivato dalla Fda a beneficio della ricerca targata Gsk e Medicines for Malaria Venture (Mmv).

Le indicazioni

Il medicinale è diretto contro la forma recidivante della malattia. Ogni anno ne sono colpite 8,5 milioni di persone in tutto il mondo, specialmente in Asia, Corno d’Africa e America latina. La tafenoquina colpisce il parassita che provoca la malaria quando è nella forma “dormiente” e si nasconde nel fegato. La terapia, però, è integrativa e il farmaco va dato quindi in aggiunta a quelli per debellare l’agente patogeno quando è nella fase attiva. Durante i test il farmaco è riuscito a prevenirne il ritorno per almeno sei mesi con una singola dose. L’approvazione, inoltre, non riguarda i bambini. Bensì per i pazienti a partire dai 16 anni.

L’iter approvativo

Tafenochina non è approvata per l’impiego in nessuna parte del mondo. La nuova drug application (Nda) è stata sottoposta alla Fda nel novembre 2017 e un mese dopo alla Tga australiana. Nei prossimi mesi dovrebbe arrivare una risposta. Le approvazioni di tafenochina da parte di Fda e Tga potrebbero aiutare a sostenere le registrazioni nei Paesi in cui la malaria da P. vivax è endemica.