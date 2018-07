Corso di formazione

Realtà aumentata e strumenti di simulazione per l’Healthcare

C/O HPS – Piazza Duca D’aosta, 12

Milano, 12 dicembre

Parlando di realtà aumentata e di strumenti di simulazione, in qualsiasi ambito, la reazione del pubblico è che si tratti di qualcosa di determinante per gli scenari della nostra vita, ma proiettato in un futuro lontano. In questo corso, attraverso una serie di testimonianze e di casi di studio, mostreremo come la realtà aumentata e gli strumenti di simulazione facciano ormai parte delle professionalità richieste nell’ambito dell’Healthcare.

Obiettivo

Il corso ha l’obettivo di fornire un quadro sintetico e suggestivo delle applicazioni della realtà aumentata e degli strumenti di simulazione nell’Healthcare. Le nozioni teoriche e gli strumenti discussi saranno tratti da casi di studio.

Questi i principali temi trattati:

La realtà aumentata: di cosa si tratta?

Strumenti e tecniche di realtà aumentata nell’Health Care in ambito medico e chirurgico

Il Simav – Centro di Servizi di Simulazione Avanzata dell’Università degli Studi di Genova

Target

Il corso si rivolge a:

informatori scientifici interessati ad ampliare il proprio background professionale sulla realtà aumentata e gli strumenti di simulazione in ambito Healthcare

neo laureati in varie discipline interessati ad una carriera nell’industria Healthcare e in aziende di servizi all’industria Healthcare

risorse già impiegate nell’industria farmaceutica che abbiano l’esigenza di ricevere una formazione specialistica sulle nuove tecnologie applicata all’Health Care (risorse junior o trasferite in un nuovo ruolo/funzione)

figure impiegate nella comunicazione e negli uffici stampa dell’industria HC

funzioni Marketing, Comunicazione e Sales dell’industria dei dispositivi medici

Docenti:

Prof. Francesco Tissoni (Università degli studi di Milano)

Prof. Giancarlo Torre (Simav – Università degli studi di Genova)