Finanziamento da 4 milioni di euro per la start up italiana anti-diabete Enthera

Creata nel 2016 Enthera è il primo spin-off che emerge dal programma di BiovelocITA, acceleratore biotech italiano. Il finanziamento seed-expansion è stato guidato da Sofinnova Partners e via ha partecipato anche Jdrf T1D Fund, il fondo di venture capital della autorevole Juvenile Diabetes Research Foundation

Quattro milioni di euro. È il finanziamento seed rivolto alla start up italiana anti-diabete Enthera impegnata nello sviluppo di nuovi approcci terapeutici non solo per il diabete di tipo 1 ma anche per le malattie gastrointestinali. Ad annunciarlo è Sofinnova Partners, società di venture capital leader a livello internazionale specializzata nelle bioscienze, che ha guidato l’investimento rivolto alla primissima fase dell’idea d’impresa. Jdrf T1d Fund – il fondo di venture capital di Jdrf, autorevole fondazione statunitense dedicata alla promozione della ricerca sul diabete di tipo 1, ha partecipato all’investimento insieme a BiovelocITA e ai suoi azionisti.

Una strategia valida

“Enthera è il primo investimento di Sofinnova Partners in un’azienda che proviene dal programma di accelerazione di BiovelocITA” ha spiegato Graziano Seghezzi, Managing Partner di Sofinnova Partners. “Siamo veramente orgogliosi di fornire supporto a Enthera, non soltanto perché svolge una ricerca dal potenziale terapeutico rivoluzionario, ma anche perché il grado di sviluppo raggiunto dalla società a partire dalla sua fondazione conferma la validità della nostra strategia, volte a supportare il mercato italiano del biotech attraverso il lancio di un acceleratore dedicato”.

La proof of concept pre-clinica di Ent-001

La start up italiana userà i 4 milioni di investimento per stabilire la proof of concept pre-clinica del prodotto di punta Ent-001. Si tratta del primo prodotto sviluppato da Enthera come spiega ad AboutPharma Paolo Fiorina, co-fondatore delal start up e Chief scientific officer, che ha iniziato a sviluppare il prodotto quando ancora lavorava presso l’Ospedale San Raffaele. “Si tratta di una proteina ricombinante che è in grado di catturare l’ormone Igfbp3 responsabile di una serie di effetti negativi sul corpo umano, dalla mucosa intestinale, al colon, il pancreas etc.. Peggiorando così il quadro dei pazienti diabetici. La proteina è stata ottenuta clonando il dominio extra cellulare del recettore a cui si lega la Igfbp3. È una sorta di falso bersaglio che intrappola questa “proteina negativa” che nei pazienti affetti da diabete viene prodotta in eccesso. In questo modo la sua quantità in circolo viene ridotta, risolvendo parte della sintomatologia”.

Prossimo obiettivo: trial clinici

L’efficacia del prodotto messo a punto da Fiorina, che attualmente è professore associato di endocrinologia all’Università Statale di Milano e assistente ricercatore presso il Boston Children’s Hospital della Harvard Medical School, è già stata dimostrata in precedenti modelli pre-clinici. Lo scopo del finanziamento ora è sviluppare un prototipo che sia iniettabile negli esseri umani, per poi passare alle successive fasi cliniche. La tecnologia di Enthera può anche essere sviluppata per trovare ulteriori applicazioni terapeutiche.

Il ruolo di BiovelocITA

“Grazie all’expertise industriale di BiovelocITA, negli ultimi due anni Enthera è passata da un’iniziativa puramente accademica ad un progetto industriale” ha continuato Fiorina. “Teso a sviluppare farmaci innovativi che potrebbero cambiare la vita di milioni di pazienti affetti da diabete e malattie intestinali”. Enthera è stata co-fondata all’inizio del 2016 dai suoi ideatori Paolo Fiorina e Francesca D’Addio e da BiovelocITA, primo acceleratore italiano specializzato nel biotech. L’acceleratore fondato da Silvano Spinelli, Gabriella Camboni e Sofinnova Partners oggi supporta la creazione e lo sviluppo di società biotech innovative in Italia.

La partecipazione di Jdrf T1D

“Dopo due anni di accelerazione, Enthera entra a pieno titolo nella fase di sviluppo di nuovi farmaci” ha aggiunto Silvano Spinelli, presidente di Enthera. “Siamo orgogliosi che la qualità del lavoro venga confermata dall’investimento di Sofinnova Partners. La sua comprovata esperienza in creazione d’impresa, ci aiuterà a portare il nostro prodotto di punta Ent-001 alla proof of concept. Ma anche dalla partecipazione di Jdrf T1D, che attesta il valore della ricerca scientifica di Enthera”.