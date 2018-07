Tumore del fegato, terapia combinata di Roche ottiene breakthrough designation negli Usa

La decisione della Food and drug administration riguarda atezolizumab in associazione a bevacizumab come trattamento di prima linea per i pazienti con carcinoma epatocellulare avanzato o metastatico

Il tumore del fegato potrebbe avere presto un nuovo nemico. Negli Stati Uniti, la Food and drug administration (Fda) ha accordato nei giorni scorsi la designazione di terapia “breakthrough” ad atezolizumab in associazione a bevacizumab come trattamento iniziale (di prima linea) per i soggetti affetti da carcinoma epatocellulare (HCC) avanzato o metastatico, la forma più comune di tumore al fegato. Ad annunciarlo è una nota dell’azienda farmaceutica Roche.

Breakthrough therapy designation

La designazione “breakthrough” ha lo scopo di accelerare lo sviluppo e l’analisi di medicinali destinati a trattare malattie gravi o potenzialmente letali, contribuendo a garantire che i soggetti possano accedervi il prima possibile attraverso l’approvazione della Fda. La decisione dell’ente regolatorio americano – spiega Roche – si basa sui dati di uno studio di fase Ib che valuta la sicurezza e l’attività clinica dell’associazione.

“I dati preliminari – commenta Sandra Horning, chief medical officer e head of global product development di Roche – sono promettenti. Siamo impazienti di collaborare con le autorità sanitarie per mettere al più presto questo potenziale regime terapeutico a disposizione delle persone che soffrono di carcinoma epatocellulare”.

Gli studi

I dati sono stati presentati da Roche in occasione del congresso annuale dell’American society of clinical oncology (Asci) nel mese di giugno: “Dopo un follow-up mediano di 10,3 mesi – sottolinea la nota dell’azienda – sono state osservate delle risposte in 15 (65%) pazienti valutabili per l’efficacia su 23. Le risposte sono state registrate in tutti i sottogruppi”. La designazione di terapia breakthrough è stata accordata in seguito a ulteriori dati a supporto richiesti da Fda e forniti da Roche.

All’inizio di quest’anno, Roche ha avviato lo studio IMbrave150, una sperimentazione di fase III, in aperto, multicentrica e randomizzata finalizzata a valutare l’associazione atezolizumab/bevacizumab in soggetti affetti da HCC localmente avanzato, non resecabile o metastatico non pretrattato (in prima linea). Lo studio è attualmente in fase di arruolamento.