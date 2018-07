Patologie dermatologiche, finanziamento di 3 milioni da un consorzio di investitori

Il round, diretto all'azienda Aileens Pharma, mira al completamento delle formulazioni, la conferma del meccanismo d'azione, e lo sviluppo clinico dei prodotti per curare alcune delle patologie dermatologiche più diffuse. A guidare l'investimento Panakes partners e da Invitalia Ventures

Arriva un finanziamento di tre milioni da un consorzio di investitori. L’iniziativa, guidata da Panakes partners e da Invitalia Ventures, ha riguardato lo sviluppo di una tecnologia da parte di Aileens Pharma. Il progetto dell’azienda italiana è focalizzato sui trattamenti topici non steroidei per la dermatite atopica, in bambini e adulti, nonché per altri tipi di patologie dermatologiche.

A cosa serve il finanziamento

Il round mira al completamento delle formulazioni, la conferma del meccanismo d’azione, e lo sviluppo clinico dei prodotti per curare tre delle patologie dermatologiche più diffuse. Dalla dermatite atopica alla dermatite seborroica passando per la psoriasi. Obiettivo ultimo è quello di ottenere il marchio Ce e il lancio commerciale nei mercati europei.

Il principio attivo sviluppato da Aileens Pharma dovrebbe agire come un agente omeostatico, che modula il microbioma della pelle o della mucosa, migliorando così il suo ruolo protettivo naturale e curando la malattia.

L’investimento tutto italiano

Sonia Longo Sormani, Ad di Aileens, è lieta di dare la notiza. “Siamo entusiasti di avere due importanti investitori italiani a sostegno dello sviluppo della società. Un’opportunità di mercato che va sfruttata. Solo per il trattamento della dermatite atopica, supera i quattro miliardi di dollari all’anno e si prevede in crescita oltre i 5,5 miliardi di dollari nei prossimi cinque anni”. Dice Barbara Castellano di Panakes Partner dice: “La dermatite atopica è una patologia molto diffusa che colpisce oltre 330 milioni di pazienti. Di questi oltre l’80% soffre di forme da lievi a moderate, in particolare i bambini sotto i 10 anni. La necessità di soluzioni alternative ai corticosteroidi topici (Tcs), che si sono rivelati efficaci ma con effetti collaterali, è ancora presente”.

New entry nel Cda di Aileens

Nell’ambito del finanziamento, Barbara Castellano di Panakes, Svetlana Vashkel di Invitalia e Maurizio Comini sono entrati a far parte del consiglio di amministrazione di Aileens insieme a Sonia Longo Sormani.