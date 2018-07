Eahp: Piera Polidori eletta nel board europeo

A dare la notizia è stata la Sifo di cui è anche membro del Consiglio direttivo. Il presidente Serao Creazzola: "Abbiamo la certezza che ne deriveranno importanti occasioni di sinergia per la società scientifica e per suo tramite anche per tutti i farmacisti italiani".

Piera Polidori è stata eletta nel board europeo dell’Eahp, l’Associazione europea dei farmacisti ospedalieri. Al momento Polidori è membro del Consiglio direttivo di Sifo e la società dei farmacisti ospedalieri italiani ha diramato un comunicato. “La Sifo è orgogliosa di aver portato nuovamente un rappresentante italiano nel board Eahp dopo anni di assenza”. A dirlo è stata Simona Serao Creazzola, presidente della Sifo nel dare la notizia della nomina. “Abbiamo la certezza che ne deriveranno importanti occasioni di sinergia per la società scientifica e per suo tramite anche per tutti i farmacisti italiani”.

Il profilo

Polidori è direttore del servizio di farmacia clinica presso l’Istituto mediterraneo per i trapianti e terapie ad alta specializzazione (Ismett) di Palermo. Polidori ha frequentato Farmacia presso l’Università di Urbino e la Pittsburgh school of pharmacy in Pennsylvania. Altro incarico da lei ricoperto è quello di Associate editor dell’European journal of hospital pharmacy. “Sono lieta e onorata di far parte del board Eahp insieme a colleghi di elevata caratura”, ha dichiarato la Polidori alla nomina. Al momento Eahp è impegnata in importanti temi quali, la carenza di medicinali, la direttiva europea contro la falsificazione dei medicinali, la resistenza agli antibiotici. Spero che attraverso la collaborazione della società europea con molti stakeholder quali Ema, Ecdc, Edqm, e con numerose società scientifiche sia possibile dare ai farmacisti ospedalieri italiani un maggior respiro internazionale.